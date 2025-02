السناتور الأمريكي تيد كروز: "نتنياهو قال لي إنه أخفى معلومات استخباراتية عن بايدن"

ادعى عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية تكساس، تيد كروز، اليوم على حساب X وفي البودكاست الخاص به أنه التقى برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - وأخبره أنه "أخفى معلومات استخباراتية عن بايدن خوفا من تسريبها".

