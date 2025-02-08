السناتور الأمريكي تيد كروز: "نتنياهو قال لي إنه أخفى معلومات استخباراتية عن بايدن"

ادعى عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية تكساس، تيد كروز، اليوم على حساب X وفي البودكاست الخاص به أنه التقى برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - وأخبره أنه "أخفى معلومات استخباراتية عن بايدن خوفا من تسريبها".

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هكذا، وفقًا لكروز، قال نتنياهو له أن إسرائيل لم تبلغ بايدن بخصوص "عملية البيجر" - لأنها خشت أن يتم تسريب المعلومات وتصل إلى حزب الله.

وكذلك، في البودكاست، يشير كروز إلى أن نتنياهو قال له أنه للتأكد من وجود مادة متفجرة كافية في البيجر، أخذ جهاز بيجر يحتوي على مادة متفجرة ورماه بكل قوته على الجدار. عندما انفجر البيجر وأحدث ثقبًا كبيرًا في الجدار - قال نتنياهو "هذه هي كمية كافية من المتفجرات".

نذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يزور الولايات المتحدة، حيث التقى بكبار المسؤولين في حكومة ترامب. أكثر اللحظات دراماتيكية في زيارته كانت الإعلان المشترك له ولترامب، حيث زعم الأخير أنه يرغب في التحكم والسيطرة على غزة.