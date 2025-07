نيويورك تحت الماء: مترو الأنفاق يغرق، والرحلات الجوية تتأخر

قد يعجبك أيضًا -

هطلت أمطار غزيرة على نيويورك ونيوجيرسي في الولايات المتحدة مساء الثلاثاء. غمرت المياه الطرق الرئيسية، ودخلت أيضًا إلى شبكة مترو الأنفاق، مما عرض حياة المتواجدين على الأرصفة للخطر. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المحلية تحذيرًا حثت فيه سكان الشقق في الطوابق السفلية على الاستعداد للانتقال إلى أراضٍ أعلى.

أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي، فيليب مورفي، حالة الطوارئ بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات في أجزاء من الولاية. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيضانات غزيرة في نيو بروفيدنس، نيوجيرسي، على بُعد حوالي 25 ميلاً غرب مدينة نيويورك. وصرحت كيلي مارتينز، المتحدثة باسم المقاطعة، بأن معظم أنحاء المقاطعة غمرتها الفيضانات، وأن معدات الإنقاذ من الفيضانات جاهزة للاستخدام. ولم تُبلغ عن أي وفيات حتى الآن.

تعطلت الرحلات الجوية في مطار جون كينيدي الدولي، حيث أُبلغ عن تأخير لأكثر من ثلاث ساعات في رحلات المغادرة. وفي مطار نيوارك ليبرتي، أُبلغ عن تأخير يصل إلى ساعتين في رحلات المغادرة.

في الفيضان الذي ضرب تكساس قبل نحو أسبوعين، والذي لم تكن السلطات مستعدة له في الوقت المناسب، تجاوز عدد القتلى حتى الآن 130 شخصًا. ولا يزال البحث جاريًا عن نحو 160 مفقودًا. وذكرت صحيفة الغارديان الليلة أن أسوأ كارثة وقعت في المخيم الصيفي. فقد انتظروا ساعة بعد تلقي الإنذار قبل أن يقرروا البدء بإجلاء الفتيات، مما أدى إلى وفاة العديد من الفتيات اللواتي كن يقضين إجازتهن هناك.