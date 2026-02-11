نائب الرئيس الأمريكي: إسقاط نظام خامنئي هو شأن يخص الإيرانيين

هل ثمة تغيير في التوجه؟ تناول نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس التوترات في الشرق الأوسط والاحتجاجات في إيران اليوم (الأربعاء)، قائلاً إنه إذا أراد الشعب الإيراني الإطاحة بنظام خامنئي، "فهذا شأنهم". وأشار فانس إلى أن الولايات المتحدة تركز على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

تصريحات نائب الرئيس بنس تأتي قبل ساعات من قمة ترامب-نتنياهو. في وقت سابق اليوم قال الرئيس الأمريكي أمام شبكة "فوكس نيوز" إنه يفضل التوصل إلى صفقة مع إيران: "بدون نووي وبدون صواريخ". ومع ذلك، أوضح أنه لا يعرف إذا كان من الممكن التوصل إلى صفقة معهم. وأضاف: "لقد كانوا غير منصفين معنا على مر السنين".

واجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو كع الرئيس ترامب الساعة 18:00 بتوقيت القدس. وأفيد في قناتنا العبرية عن القلق من استعادة برنامج الصواريخ الباليستية. ووفقًا لمصادر استخباراتية غربية، سرعت إيران مؤخرًا البرنامج بشكل كبير. ووفقًا لمصادر أجنبية، قد تمتلك الدولة حوالي 2000 صاروخ في وقت قصير.

يأتي تقديم موعد الاجتماع بين الزعيمين أسبوعًا واحدًا لأن نتنياهو يعتقد أن الانتظار حتى الموعد الأصلي قد يكون متأخرًا جدًا، نظرًا للتقارير الاستخباراتية الهامة التي سيقدمها للرئيس ترامب.

قبل مغادرته، تحدث نتنياهو موضحًا تفاصيل القضايا التي ستُثار خلال الاجتماع. وقال: "سنناقش في هذه الزيارة عددًا من القضايا: غزة، والمنطقة، ولكن بالطبع في المقام الأول المفاوضات مع إيران. سأعرض على الرئيس رؤيتنا لمبادئ المفاوضات، وهي مبادئ مهمة، وأعتقد أنها مهمة ليس لإسرائيل فحسب، بل لكل من يرغب في السلام والأمن في الشرق الأوسط".