ترامب ينوي تغيير هذا الحق الهام في الدستور الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأحد، في مقابلة مع شبكة إن بي سي، إنه يعتزم التحرك لمنع الحق التلقائي في الحصول على الجنسية الأمريكية لأي شخص مولود في البلاد. وأوضح ترامب أنه إذا لزم الأمر، فإنه سيفكر في تغيير دستور الولايات المتحدة لتمرير القرار.

ومن أجل تغيير الدستور، من الضروري الحصول على موافقة أغلبية خاصة في مجلسي الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) بالإضافة إلى أغلبية جميع ولايات الولايات المتحدة التي سيتعين عليها التصويت عليه. . ادعى ترامب في مقابلة أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يحق فيها لكل شخص "يضع قدمه على الأرض" الحصول على الجنسية إذا ولد طفله في الولايات المتحدة.

وفي المقابلة، تراجع ترامب عن تعهده خلال الحملة الانتخابية بتعيين مدع خاص للتحقيق مع الرئيس الحالي جو بايدن. "أريد أن أجعل البلاد مزدهرة ولا أريد أن أنظر إلى الماضي. الانتقام سيكون من خلال النجاح."

وأشار ترامب إلى التحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير/كانون ثاني في مبنى الكابيتول: "كل من جلس في لجنة التحقيق في الكونجرس بشأن هذا الأمر يجب أن يذهب إلى السجن". وفيما يتعلق بوعده بالعفو عن الجناة الذين تمت محاكمتهم بالفعل أو هم في طور المحاكمة، قال ترامب إنه سيفحص كل قضية وأنهم محتجزون في ظروف رهيبة.