مشروع قانون لنواب ديموقراطيين في الكونغرس: "للاعتراف بدولة فلسطينية"

تخطط مجموعة من سبعة نواب أعضاء مجلس شيوخ ديمقراطيين أمريكيين لقيادة إجراء للاعتراف بدولة فلسطينية - هذا ما أُفيد به الليلة (الجمعة) في وكالة رويترز للأنباء. وتُعتبر هذه المجموعة أقلية بين الديمقراطيين، الذين لا يملكون أغلبية في مجلس النواب. مثل هذه الخطوة تشير إلى تغيير محتمل في المواقف في واشنطن تجاه إسرائيل.

للجمهوريين في مجلس النواب هناك أغلبية من 53 مقابل 47. الديمقراطي جيف ميركلي من أوريغون، الذي يقود الجهد لتمرير القرار، قال إن "لأمريكا مسؤولية القيادة، والوقت للعمل هو الآن". القرار يدعو الولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية منفصلة إلى جانب إسرائيل، وسيمنح "الأمل للطرفين، مع تعزيز فرص السلام".

السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة لم ترد على طلب رويترز للتعليق. أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز الشهر الماضي أن حوالي 60% من الأمريكيين يعتقدون أن على كل دولة عضو في الأمم المتحدة أن تعترف بالسلطة الفلسطينية كدولة.

قبل أسبوع، وافقت الأمم المتحدة، بأغلبية 142 دولة، على البيان الذي بادرت به فرنسا والمملكة العربية السعودية، والذي يدعو إلى دعم حل الدولتين. تُضاف هذه الخطوة إلى سلسلة من الدول الأخرى، منها ألمانيا والبرتغال وكندا، التي أعلنت مؤخرًا أنها ستعترف بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة السنوية في نيويورك، والمقرر عقدها الأسبوع المقبل.