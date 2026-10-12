فتّش عملاء فدراليون، اليوم الاثنين، منزل النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر، في إطار تحقيق جنائي، وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس نقلًا عن مصدرين مطلعين على تفاصيل القضية.

وبحسب التقرير، نفّذ عملية التفتيش عناصر من إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية. وتحدث المصدران إلى الوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، لعدم امتلاكهما صلاحية التعليق علنًا على التحقيق الجاري.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن العملاء نفذوا مذكرة تفتيش مصادقًا عليها قضائيًا في منطقة العاصمة واشنطن، موضحة أن العملية تأتي ضمن "تحقيق جنائي فدرالي مستمر"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن القضية أو الجهة المستهدفة بالتحقيق.

تحقيق بعد اتهامات تتعلق بالهجرة

وتأتي عملية التفتيش بعدما أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في مايو/أيار الماضي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستدرس مزاعم تتعلق بالاحتيال في ملف الهجرة نُسبت إلى عمر، التي نفت تلك الاتهامات.

وقال فانس حينها إن الإدارة ستجري تحقيقًا في هذه المزاعم، مضيفًا أنه إذا تبين ارتكاب مخالفة قانونية، فستتم ملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا.

ومع ذلك، لم تؤكد السلطات حتى الآن وجود صلة بين عملية التفتيش والاتهامات السابقة، كما لم تكشف عن طبيعة التحقيق الحالي أو تفاصيله، ما يجعل الربط بين الأمرين غير محسوم حتى الآن.

وتبلغ إلهان عمر 44 عامًا، وتمثل الدائرة الانتخابية الخامسة في ولاية مينيسوتا، التي تضم مدينة مينيابوليس. وانتُخبت للمرة الأولى لعضوية مجلس النواب الأمريكي عام 2018، وتُعد من أبرز وجوه التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي.