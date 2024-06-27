المحكمة العليا الأمريكية تصدر أمرا مؤقتًا بعمليات الإجهاض الطارئة في ولاية أيداهو

اصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، مؤقتا لمستشفيات أيداهو بتوفير عمليات الإجهاض في حالات الطوارئ في حكم إجرائي ترك أسئلة رئيسية دون إجابة وقد يعني أن القضية ستنتهي أمام المحكمة ذات الأغلبية المحافظة مرة أخرى قريبا.

وجاء القرار بعد يوم من نشر رأي لفترة وجيزة على الموقع الإلكتروني للمحكمة عن طريق الخطأ، وتم حذفه بسرعة، ولكن ليس قبل أن تحصل عليه وكالة "بلومبرغ نيوز".

وأصدرت المحكمة العليا للتو قرارها في قضية الإجهاض EMTALA، مما سمح برعاية الإجهاض الطارئ في أيداهو في الوقت الحالي، ولكن مع ترحيل القضية إلى التقاضي المستقبلي. هذه المعركة لم تنته بعد.

وينص القانون الذي وافقت عليه ولاية أيداهو على حظر شبه مطلق على الإجهاض، باستثناء حالات الحمل التي، إذا استمرت حتى فترة الحمل، من شأنها أن تعرض حياة المرأة التي تلد للخطر. وتشكك إدارة بايدن في عدم توافق هذه المعايير مع القانون الفيدرالي الذي ينص على الحق في إنهاء الحمل حتى لو كانت صحة الأم معرضة للخطر. وكما ذكرت الصحافة الأمريكية، فهذه هي المرة الثانية خلال عامين التي يتم فيها الكشف عن آراء المحكمة العليا فيما يتعلق بقضايا بارزة تتعلق بالإجهاض في انتهاك للبروتوكولات: قبل عامين، حصلت صحيفة "بوليتيكو" على البيانات وكشفت عنها. مسودة رأي المحكمة الذي رفض قضية Roe v. وايد – إعادة سلطة التشريع بشأن الإجهاض إلى الولايات الفردية – قبل أسبوع من نشره رسميًا.

ومع ذلك، يبدو الرأي النهائي مشابهًا إلى حد كبير للمسودة التي تم إصدارها مبكرًا، مما يعكس أمر المحكمة السابق الذي سمح بدخول حظر الإجهاض في أيداهو حيز التنفيذ، حتى في حالات الطوارئ الطبية. الولاية هي واحدة من 14 ولاية تحظر الإجهاض في جميع مراحل الحمل، مع استثناءات محدودة للغاية.

كتب القاضي المحافظ إيمي كوني باريت، إلى جانب جون روبرتس وبريت كافانو، أن حكم المحكمة العليا كان سابقًا لأوانه لأن المواقف بشأن هذه المسألة "لا تزال تتطور"وتابع"يستمر عملنا حتى نضمن لكل شخص رعاية الإجهاض التي يريدها ويحتاجها"