ضجة في الكونغرس: الولايات المتحدة تغلي بعد اغتيال تشارلي كيرك

الولايات المتحدة مصدومة بعد اغتيال ناشط اليمين المؤيد لإسرائيل، تشارلي كيرك، خلال حدث مناظرة في جامعة بولاية يوتا الأمريكية. سياسيون وشخصيات عامة أعربوا عن صدمتهم من هذا الفعل الشنيع.

رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، دعا للوقوف دقيقة صمت حدادًا على روح الضحية في الكونغرس الأمريكي. "الرئيس يطلب من جميع الأعضاء الحاضرين في القاعة وأولئك في المدرجات أن يقفوا من فضلكم للصلاة من أجل تشارلي كيرك وعائلته".

ووفقا لما قيل أنه قد حدث: بدأ أعضاء مجلس النواب من اليسار الراديكالي بالصراخ وقطعوا لحظة الصلاة. حاول جونسون إسكاتهم ودعا إلى النظام دون جدوى. قرب نهاية دقيقة الصمت، وبينما كان لا يزال يحاول إسكات الديمقراطيين المعارضين، بدا جونسون، الذي يُعتبر من أكثر أعضاء الكونغرس هدوءًا وتوجهًا وطنيًا، مضطربًا بشكل غير معتاد بالنسبة له.

وخلال الجدل الذي اندلع بين الجمهوريين والديمقراطيين، طالبت مشرعة ديمقراطية بإضافة ذكرى الأطفال الذين قُتلوا في حادث إطلاق نار في كولورادو، وادعى الجمهوريون أن الديمقراطيين مسؤولون عن مقتل كيرك. وردت المشرعة الديمقراطية بأن هناك حاجة إلى قانون بشأن حيازة السلاح.

بعد ذلك رد جونسون على التصريحات: "أعتقد أن ذلك كان انعكاسًا للمشاعر في تلك اللحظة، الصدمة التي شعر بها الناس بحق. كثيرون، برأيي، سينظرون إلى الوراء ويفحصون كيف تصرفوا في تلك اللحظة وسيندمون على ذلك".

رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب نفسه قال إن خطاب "اليسار الراديكالي" ساهم في مقتل كيرك، ووصفه بـ"شهيد من أجل الحقيقة والحرية". وأضاف: "إدارتي ستعثر على كل من شارك في هذه الكارثة. العنف السياسي لليسار المتطرف أصاب الكثير من الأبرياء. لسنوات، قاموا بمقارنة أشخاص مثل تشارلي بهؤلاء النازيين وقاتلي الجماعات"..

قال وزير الخارجية ماركو روبيو إنه "مكسور القلب وغاضب"، بينما أشار الرئيس السابق باراك أوباما: "لا مكان لهذا النوع من العنف البغيض في ديمقراطيتنا". كما علقت السيدة الأولى ميلانيا ترامب على الجريمة قائلة: "أطفال تشارلي سيكبرون مع قصص بدلاً من ذكريات، صور بدل الضحك، وصمت بدل صوت والدهم الذي كان من المفترض أن يملأ المكان. حياة تشارلي كيرك يجب أن تكون بمثابة تذكير رمزي بأن الوعي المشوب بالرحمة يسمو بالعائلة، والحب، والوطن".

المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين لفيت، كتبت في حسابها الخاص على شبكة X: "عندما ترشحت للكونغرس في سن الثالثة والعشرين، كان تشارلي كيرك من أوائل الذين آمنوا بي ودعموا حملتي الميدانية. السبب في ذلك هو أن تشارلي كيرك كان يؤمن بقدرات وإمكانات الشباب في جميع أنحاء وطننا، وقد ألهم الملايين منهم للانخراط في السياسة والنضال من أجل القيم المحافظة لبلادنا. لقد غيّر تشارلي مجرى التاريخ الأمريكي بشكل إيجابي، وإرثه سيبقى حيًا. أصلي أن يغمر الله زوجة تشارلي، إيريكا، وولديهما الجميلين بحبه. وأصلي أن يجدوا عزاء في معرفتهم أن تشارلي في الجنة مع الخالق".

صرح حاكم يوتا، سبنسر كوكس، بشأن عملية الاغتيال التي حدثت على أرض ولايته: "هذا يوم أسود لولايتنا. هذا يوم مأساوي لأمتنا. أود أن أوضح جيدًا أن هذا هو اغتيال سياسي. أريد أن أوضح ذلك الآن لمن فعل هذا - سنجدك. سنحاكمك، وسنجعلك تتحمل المسؤولية أمام القانون بأقصى صرامته. وأود فقط أن أذكر الناس أنه لا يزال لدينا عقوبة الإعدام هنا في ولاية يوتا".

بالإضافة إلى هؤلاء، عبّر عدد من الإعلاميين عن أسفهم وذهولهم إزاء جريمة القتل السياسي العلنية. مقدمة قناة فوكس نيوز، ميغين كيلي، طلبت عبر البث المباشر من المشاهدين باكية الصلاة من أجل شفاء كيرك. مثلها، فعل كثيرون آخرون.

كيرك أُطلق عليه النار على منصة في جامعة وادي يوتا، أثناء حديثه مع طالب حول إطلاق نار جماعي كان المتورطون فيه من المتحولين جنسياً. كيرك، البالغ من العمر 31 عاماً، كان من الشخصيات الأكثر تأثيراً في اليمين ومؤسس ومدير تنفيذي لمنظمة Turning Point USA، وهي منظمة شباب محافظة قوية تنشط في أكثر من 3,500 حرم جامعي. كيرك قدم بودكاست شهير وكان معروفاً بإدارته نقاشات "أثبت أنك مخطئ" في الجامعات. كما لعب دوراً بارزاً في توجه ترامب للناخبين الشباب خلال انتخابات 2024.