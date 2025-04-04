لماذا أقالت إدارة ترامب رئيس وكالة الأمن القومي؟

أقالت إدارة ترامب، صباح اليوم (الجمعة)، رئيس وكالة الأمن القومي الأمريكية الجنرال تيموثي يو، وهو أيضًا رئيس القيادة السيبرانية الأمريكية. تم طرده مع نائبته ويندي نوبل. وتم طرد ما لا يقل عن ثلاثة مساعدين رئيسيين آخرين في مجلس الأمن القومي.

Liri agami / Flash 90

وضغطت الناشطة اليمينية المتطرفة والمؤيدة المتحمسة لترامب، لورا لومير، على الرئيس لإقالة الاثنين، بسبب "عدم الولاء لترامب". وكتبت في حسابها على "إكس" بعد الإقالة أن "رئيس وكالة الأمن القومي تيم يو ونائبته ويندي نوبل لم يكونا موالين للرئيس ترامب. ولهذا السبب تم فصلهما".

وقالت لومر لصحيفة واشنطن بوست إنها حثت ترامب على إقالة يو لأنه "تم اختياره بعناية" من قبل الجنرال مارك ميلي، الذي كان رئيسا لهيئة الأركان المشتركة في عام 2023، عندما تم ترشيح يو لقيادة القيادة السيبرانية ووكالة الأمن القومي. وكان ميلي، الذي تقاعد في عام 2023، قد جرده وزير الدفاع بيت هيجسيث من صلاحياته في يناير/كانون الثاني بسبب عدم ولائه المزعوم لترامب.