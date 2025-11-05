زهران ممداني أول عمدة مسلم لبلدية نيويورك

حقق المرشح الديمقراطي زهران ممداني فوزًا تاريخيًا في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، بعدما تقدم بنسبة 50.4% من الأصوات مقابل 41.3% لمنافسه المستقل أندرو كومو، و7.5% للمرشح الجمهوري كورتيس سليوا. وشهدت الانتخابات مشاركة قياسية تجاوزت مليوني ناخب – وهو أعلى عدد منذ عام 1969.وسائل الإعلام الأميركية أعلنت رسميًا فوز ممداني، الذي سيصبح أول عمدة مسلم ومن أصول جنوب آسيوية في تاريخ المدينة.

في خطاب النصر قال ممداني:

"لسنوات طويلة، أخبر الأثرياءُ الطبقةَ العاملة أن هذه المدينة لا تخصّهم، وأن القوة السياسية ليست بأيديهم. لكن الليلة أسقطنا السلالة السياسية الحاكمة".

المرشح الجمهوري سيلوا أقرّ بخسارته، ووجه رسالة لأنصاره قائلاً:"لسنا للبيع ولا يمكن شراؤنا أو استئجارنا – نحن الشعب. إذا نجح ممداني، فسننجح جميعًا. لكن إن حاول إضعاف الشرطة أو تهديد أمن المدينة، سنكون خصمه الأشد."

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فسارع إلى تبرير فشل حزبه في الانتخابات المحلية، وكتب عبر منصته "Truth Social":"اسمي لم يكن على بطاقات الاقتراع، والإغلاق الحكومي الطويل هو السبب في خسارة الجمهوريين الليلة، وفقًا لاستطلاعات الرأي."

من جهته، أقرّ أندرو كومو، حاكم نيويورك السابق الذي خاض السباق كمستقل، بخسارته، وقال في بيان:"نصف سكان نيويورك لم يصوتوا لبرامج ووعود مستحيلة التنفيذ. سكان المدينة لن يتسامحوا مع أي سلوك يغذي معاداة السامية."

وأضاف كومو أنه يتمنى لممداني النجاح في مهمته، مؤكدًا:"هذه ليلته، وسنقدم له الدعم بكل ما نستطيع. نيويورك هي أعظم مدينة في العالم، ونريد أن تزدهر من أجل الجميع."

وأظهرت استطلاعات الرأي قبل يوم الاقتراع تقدّم ممداني، البالغ من العمر 34 عامًا، والذي يُعد من أبرز وجوه اليسار التقدّمي في الولايات المتحدة. وجاء خلفه المرشّح المستقل أندرو كومو، الحاكم السابق لولاية نيويورك الذي استقال بعد فضيحة تحرّش جنسي، فيما حلّ الجمهوري كرتس سيلوا ثالثًا.

وردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغضب على نتيجة الاستطلاعات، مهاجمًا اليهود الذين صوّتوا لممداني قائلاً:"كل يهودي يصوّت لممداني، وهو معادٍ صريح لليهود، إنسان أحمق"، كتب ترامب عبر منصّته Truth Social.

وأضاف ترامب داعيًا سكان المدينة إلى دعم كومو:"إذا فاز الشيوعي ممداني، فسأجد صعوبة في تمرير ميزانيات إضافية لمدينة مولدي، وسأكتفي بالحدّ الأدنى فقط".

أما ممداني، فردّ بالقول:"سأكون رئيس بلدية لكل يهود نيويورك – سواء صوّتوا لي أم لا".

وخلال يوم الانتخابات، اتهم ممداني معسكر ترامب بمحاولة ترهيب الناخبين عبر "نشر مزاعم كاذبة حول تزوير الانتخابات"، مؤكداً أن فوزه يشكّل "لحظة تاريخية تنهي حقبة السياسة القديمة وتبدأ عهداً جديداً".

وفي موازاة ذلك، نشر الملياردير إيلون ماسك تغريدة عبر منصة X ادّعى فيها أن "بطاقات الاقتراع في نيويورك مزوّرة"، إلا أن السلطات الانتخابية نفت هذه المزاعم.