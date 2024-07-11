تقرير: ترامب يدرس تقليص التعاون الاستخباراتي مع حلف شمال الأطلسي

يدرس المرشح لرئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الحد من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أعضاء الناتو، الذين يعتمدون على المعلومات الواردة من واشنطن، حسبما أفادت صحيفة بوليتيكو اليوم (الخميس)، بحسب التقرير الذي يعتمد على مصادر أجنبية، على سبيل المثال من المعلومات الاستخباراتية التي تم نقلها إلى الناتو وساعدت الكثيرين – كانت المعلومات التي ساعدت أوكرانيا على صد روسيا.

وأفيد أيضًا، نقلا عن ثلاثة مسؤولين ومسؤول كبير في الناتو ظلوا مجهولين، أن مستشاري ترامب أشاروا للحلفاء إلى أن تقليل تبادل المعلومات كان جزءًا من خطة أوسع لتقليل الدعم الأمريكي والتعاون مع 32 دولة.

وأشار الأربعة في حديث مع وسائل الإعلام الأمريكية إلى أنهم علموا بمقترح ترامب، خلال المناقشات التي أجراها مع مستشاريه، بشأن خطط أوسع لتقليص مشاركة الولايات المتحدة في الناتو، وكانت القضية قد أثيرت بالفعل خلال فترة رئاسته، عندما أثار تساؤلات حول هذه القضية وهدد التحالف. إذا تم تنفيذ القرار فمن المتوقع أن تكون له عواقب أمنية كثيرة، من بين أمور أخرى، على أوكرانيا - التي تواصل صد الغزو الروسي.

وقال مصدر أوروبي إن "الاستخبارات الأميركية هي التي ساعدت في إقناع العديد من دول الناتو بأن بوتين عازم على غزو أوكرانيا"، مضيفا أن "بعض الدول لم تعتقد أن روسيا تمتلك القدرات اللازمة للقيام بحملة عسكرية ناجحة"..

ورفضت حملة ترامب التعليق بشكل مباشر، وأشاروا إلى تصريح نشره على موقع TruthSocial قال فيه إنه "سيستعيد السلام ويعيد بناء القوة والردع الأميركيين على المسرح العالمي".