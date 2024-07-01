المحكمة العليا الأمريكية تقر: يوجد لترامب حصانة "جزئية" من الملاحقة القضائية، وترامب:"انتصار لديموقراطيتنا"

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أنه توجد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حصانة "جزئية من الملاحقة القضائية عن دورة في أعمال الشغب في الكابيتول، والتي اقتحم خلالها مناصروه على مبنى الكونغرس- لمنع الإعلان عن انتصار بايدن في انتخابات 2020".

ووفقا لقرار المحكمة، الرؤساء لديهم الحصانة الكاملة عن الأعمال الرسمية التي يقومون بها ضمن السلطة الدستورية لمنصبهم، لكن لا يحق لهم الحصول على الحصانة عن الأعمال غير الرسمية, وسمح النقاش لترامب لتأجيل المحكمة، التي سيتم تحديدها بعد انتخابات تشرين ثاني/نوفمبر. واعتبر ترامب القرار "انتصار لديموقراطيتنا ودستورنا"