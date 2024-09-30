بعد وصفه هاريس "معاقة عقليا"||كبار الجمهوريين ضد ترامب: "عليه التركيز على السياسة"

أفادت صحيفة الغارديان، اليوم (الاثنين)، أن كبار الجمهوريين تحفظوا تصريحات أدلى بها المرشح الرئاسي، دونالد ترامب، في التجمع الانتخابي نهاية الأسبوع الماضي، والتي خلالها وصف الخصم الديمقراطي، كامالا هاريس، "معاقة عقليا".

قال ترامب هذه التصريحات المثيرة خلال تجمع حاشد في ويسكونسن يوم السبت: "كامالا معاقة عقليًا. إذا تصرفت سياسية جمهورية بالطريقة التي تصرفت بها، فسيتم عزل تلك الجمهورية وهي محقة في ذلك، لارتكاب جرائم ومخالفات".

وأضاف ترامب: "جو بايدن أصبح متخلفا عقليا، لكن كامالا ولدت هكذا. لقد ولدت هكذا. وإذا فكرت في الأمر، فإن الشخص المعاق عقليا فقط هو الذي كان يمكن أن يترك هذا يحدث لبلدنا". وقال النائب الجمهوري عن ولاية مينيسوتا، توم أمر، لشبكة ABC News: "أعتقد أننا بحاجة إلى الاستمرار في تناول هذه القضايا".

ومع ذلك، رد حاكم ولاية ماريلاند، لاري هوجان، هاجم بتصريحاته لشبكة سي بي إس إن تصريحات ترامب "لم تكن إهانة لنائب الرئيس فحسب، بل للأشخاص الذين يعانون بالفعل من إعاقات عقلية". لقد قلت على مدار سنوات إن خطاب ترامب الانقسامي هو شيء يمكننا ان نتدبر بدونه".