هانتر بايدن يتورّط بدعوى ضخمة مع السيدة الأمريكية الأولى

أفادت قناة فوكس نيوز ديجيتال صباح الخميس أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب أرسلت رسالة تحذيرية قبل رفع دعوى قضائية بقيمة مليار دولار ضد هانتر بايدن، نجل الرئيس السابق جو بايدن. ووفقًا للتقرير، فإن خلفية الدعوى هي "تصريحات كاذبة، تشهيرية، مهينة ومحرضة" تم الإدلاء بها ضدها. كما أفيد أن الرسالة أُرسلت من قبل محامي ترامب، أليخاندرو بريتو، إلى بايدن ومحاميه آبي لويل، بالفعل في الأسبوع الماضي.

كجزء من الدعوى، تطالب ميلانيا ترامب بحذف المحتوى الذي يتضمن "تصريحات كاذبة، تشهيرية ومهينة" والتي وجهت ضدها، إلى جانب نشر اعتذار. الأمور المذكورة قيلت في مقابلة أجراها بايدن مع أندرو كالهان في القناة الخامسة، ونشرت على يوتيوب في بداية الشهر.

كما ذُكر، خلال المقابلة، زعم نجل الرئيس السابق وجود صلة بين الرئيس دونالد ترامب، السيدة الأولى، والمنتج الأمريكي جيفري إبستين، المُدان بالاعتداء الجنسي. يُذكر أن إبستين أُلقي القبض عليه عام 2019 بتهمة الاتجار بالقاصرين لأغراض جنسية، وأنهى حياته بعد حوالي شهر في زنزانته بمركز احتجاز في نيويورك.

وفقًا لبايدن، كان إبستين هو من عرّف ترامب على ميلانيا. وكما ورد في رسالة التحذير، طُلب من بايدن التراجع عن تصريحاته بحلول الساعة الخامسة مساءً من يوم 7 أغسطس\آب، وإلا "فلن يكون أمام السيدة ترامب خيار سوى إنفاذ حقوقها القانونية والعادلة، وهي جميعها محفوظة لها صراحةً وغير متنازل عنها، بما في ذلك رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات تتجاوز مليار دولار". وصرح مصدر مطلع على القضية لقناة فوكس نيوز ديجيتال بأن بايدن لم يستجب للطلبات بحلول الموعد النهائي.

ASSOCIATED PRESS,CHANNEL 5

هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها ابن الرئيس السابق جو بايدن في ورطة، إذ كاد أن يُوجّه إليه اتهام بجرائم ضريبية وأسلحة فيدرالية، ثم حصل على عفو من والده قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته. وصرح الرئيس السابق بأن هذا العفو "كامل وغير مشروط". تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الحالي ترامب لا يستطيع إلغاؤه. كما تجدر الإشارة إلى أن بايدن الأب كان قد وعد علنًا سابقًا بأنه لن يعفو عن ابنه، وقد صرّح بذلك قبل وبعد انسحابه من السباق الرئاسي. ويعني هذا العفو أن هانتر بايدن لن يُحاكم على جرائمه، ويقضي على أي فرصة لعقوبة السجن.