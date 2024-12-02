الرئيس بايدن يمنح نجله عفواً رئاسية بعد اتهامه بجرائم سلاح

قبل تسليمه السلطة: أعلن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن اليوم أنه منح عفوا رئاسيا لنجله هانتر بايدن، الذي كان من المتوقع أن يمثل للمحاكمة بتهم تتعلق بالضرائب الفيدرالية وجرائم الأسلحة.يد.

وصرح الرئيس بأنه "عفو كامل وغير مشروط". تجدر الإشارة إلى أن ذلك لا يمكن أن يلغيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ولنتذكر أن بايدن وعد علناً في وقت سابق بأنه لن يعفو عن ابنه - وقد صرح بذلك قبل انسحابه من السباق الرئاسي وبعده. ويعني العفو أن هانتر بايدن لن يحاكم على جرائمه، ويلغي أي احتمال لعقوبة السجن.

وكما ذكرنا، يشير العفو إلى جرائم الضرائب والأسلحة من ملفاته الحالية - بالإضافة إلى أي جريمة فيدرالية محتملة ارتكبها هانتر بايدن "من 1 يناير/كانون ثاني 2014 إلى 1 ديسمبر/كانون أول 2024". تغطي هذه الفترة كامل فترة عمله في مجلس إدارة شركة الغاز الأوكرانية Burisma.

وفي بيان رسمي بشأن العفو، قال بايدن في إعلانه إنه قرر منحه لأن ابنه حوكم "بشكل انتقائي وغير عادل"، قائلا إن "هانتر يعامل بشكل مختلف" عن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم مماثلة.

وقال في رسالته: "أنا أؤمن بالنظام القضائي، ولكنني أعتقد أيضًا أن السياسة الفظة أفسدت هذه العملية وأدت إلى تشويه العدالة... آمل أن يفهم الأمريكيون لماذا وصل الأب والرئيس إلى هذا القرار."

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وزعم الرئيس أيضًا أن هانتر بايدن "تم وضع علامة عليه" لمحاكمته "فقط لأنه ابني" - وهي الاتهامات التي أثارها في السابق محامو هانتر بايدن ورفضها قاضيان فيدراليان تمامًا. وخلص القاضي الذي يشرف على محاكمته في ولاية ديلاوير إلى أن الحقائق تشير إلى أن نظرية هانتر بايدن حول "المحاكمة الانتقائية" هي "هراء".

وفي تدوينة نشرها الليلة الماضية على شبكات التواصل الاجتماعي، وصف ترامب العفو بأنه "إساءة وإجهاض للعدالة". وفي ما يبدو أنه مزحة، تساءل ترامب عما إذا كان العفو يشمل أيضا أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول خلال انتفاضة 6 يناير/كانون ثاني 2021 - الذين وعد بالعفو عنهم بمجرد عودته إلى منصبه.