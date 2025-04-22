إسرائيلية مسؤولة عن ملف ايران: تعيين ترامب المثير في مجلس الأمن القومي الأمريكي

أكد البيت الأبيض أمس (الاثنين) أن إدارة ترامب عينت الإسرائيلية الأميركية ميراف سيرين، الموظفة السابقة في مجلس الشيوخ، في مجلس الأمن القومي. وذكر موقع "دروب سايت نيوز" الإخباري الأميركي، أمس، أنه تم تعيين سيرين مديرة لشؤون إسرائيل وإيران في المجلس.

وبحسب سيرتها الذاتية المنشورة على موقع المؤسسة التي عملت فيها كزميلة، عملت سيرين في وزارة الأمن الإسرائيلية قبل بدء الزمالة. وفي هذا الدور، شاركت في المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، بحسب السيرة الذاتية التي تم تحديثها آخر مرة في عام 2016.

ونفى متحدث باسم مجلس الأمن القومي أن تكون سيرين عملت لصالح وزارة الأمن الإسرائيلية، قائلا إنها كانت تشارك فقط في تخصص تحت إشراف المنظمة. وأضاف هيوز أن سيرين "أمريكية وطنية ملتزمة بتنفيذ أجندة الرئيس ترامب، وهذه الأكاذيب هي محاولات لتقويض أجندة الرئيس".

Ap Photo/Ted Shaffery

شغلت سيرين في السابق منصب نائب مدير السياسات في لجنة التجارة والعلوم والنقل بمجلس الشيوخ الأمريكي. كما عملت سابقًا كعضو كبير في فريق العمل في لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، وزميلة في مجال الأمن القومي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وفقًا لملفها الشخصي على LinkedIn.