إحباط هجوم لداعش في نيويورك خطط تنفيذه في السابع من أكتوبر المقبل

أعتقل مواطن باكستاني يبلغ من العمر 20 عامًا هذا الأسبوع في كيبيك بكندا الفرنسية، واتهم بالتخطيط لقتل "أكبر عدد ممكن من المواطنين اليهود" في مدينة نيويورك في الذكرى السنوية الأولى ليوم 7 أكتوبر أو قبل فترة قريبه منه كما ورد الليلة الماضية (الجمعة) في صحيفة نيويورك تايمز.

وقال ممثلو الادعاء في القضية إن محمد شهزاب خان، باكستاني يبلغ من العمر 20 عاماً يعيش في كندا، حاول اجتياز الحدود إلى نيويورك، حيث خطط لتنفيذ عملية إطلاق نار جماعي في مركز يهودي في بروكلين من أجل التعبير عن دعمه لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ابتداءً من شهر تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، بدأ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي F.B.I. في نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس بمراقبة هواتف خان بعد أن بدأ في نشر بيانات دعم لتنظيم داعش ومقاطع فيديو دعائية. وليس من الواضح ما إذا كان قد تمكن من الحصول على سلاح، لكن المحققين لاحظوا أن خان ناقش حقيقة رغبته في شراء "بعض سكاكين الصيد الجيدة" من أجل ذبح اليهود.

أيضًا، في الرسائل المفصلة في الشكوى، قال خان إنه يعتقد أن يوم 7 أكتوبر سيكون الوقت المثالي للهجوم لأن أعدادًا كبيرة من اليهود ستتجمع في ذكرى المذبحة، التي تصادف قبل أربعة أيام من يوم الغفران.

كما ورد أن خان كتب لصديقه أن "نيويورك مثالية لقتل اليهود، ويمكن استهداف الكثير منهم هناك". بالإضافة إلى ذلك، تفاخر أيضًا بأن خطته ستكون "أكبر هجوم على الأراضي الأمريكية منذ 11 سبتمبر"، حسبما ورد في الملف.

واحتجزت السلطات الكندية خان يوم الأربعاء الماضي بعد محاولته دخول الولايات المتحدة من أورمستاون القريبة من كيبيك وحدود ولاية نيويورك. وقال المدعون إنه قام بتغيير سياراته ثلاث مرات في طريقه إلى الحدود، ربما لتجنب السلطات.

وكتبت التايمز أيضًا أن خان متهم بتهمة محاولة تقديم الدعم المادي والموارد لمنظمة إرهابية أجنبية محددة، داعش، ومن المتوقع أن يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.