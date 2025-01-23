ما هي حقيقة طلاق ميشيل وباراك اوباما؟ هل هي صحيحة؟

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم (الخميس)، أن ميغان ماكين المدونة وابنة السيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين، ومسؤول كبير في واشنطن، ناقشا علاقة باراك وميشيل أوباما الزوجية على خلفية لم يتم التحقق منها. شائعات غير مؤكدة بأن الزوجين الرئاسي السابق على وشك الطلاق.

وانتشرت التكهنات حول وضع علاقتهما في الأسابيع الأخيرة، وبلغت ذروتها عندما لم تحضر ميشيل أوباما حفل تنصيب ترامب وجنازة جيمي كارتر، وهما حدثان حضرهما الرئيس السابق باراك أوباما.

وقالت ماكين"سمعت هذه الشائعات التي تفيد بأن الزوجين أوباما سيتطلقان، من أشخاص محترمين. أنا لا أتحدث عن صحافة صفراء TMZ. أنا لا أتحدث عن باريس هيلتون، أنا أتحدث عن صحفيين جديين جدا يقولون لي إنهم يسمعون هذه الشائعات عن طلاق أوباما وإنها حقيقية".

AP Photo/Steve Helber

كما نقلت صحيفة "إيكونوميك تايمز" عن شائعات حول مشاكل بين الزوجين أوباما ظهرت عندما رفضت ميشيل أوباما الظهور إلى جانب باراك أوباما في المناسبات. كما عادت الشائعات التي تفيد بأن الممثلة جنيفر أنيستون تواعد باراك أوباما إلى الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي.