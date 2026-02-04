تكشف وثائق الدفاع الداخلية الصادرة عن الحكومة الفيتنامية اليوم (الثلاثاء) عن حالة من جنون العظمة الحكومي العميق: فعلى الرغم من تحسن العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، فإن الجيش الفيتنامي يتدرب على سيناريوهات الغزو من الغرب ويرى الولايات المتحدة تهديداً استراتيجياً محتملاً.

في حين أن العلاقات بين فيتنام والولايات المتحدة تبدو على السطح في ازدهار غير مسبوق، إلا أن الجيش الفيتنامي لا يزال يعتبر الولايات المتحدة التهديد الأكبر لاستقرار النظام الشيوعي وراء الكواليس. وثائق داخلية تم تسريبها من خطط الدفاع الوطنية وكُشِف عنها في صحيفة "ذا تايمز"، تظهر أن الجيش الفيتنامي يقوم بتحديث خططه العملياتية بشكل مستمر لمنع "غزو إمبريالي" أمريكي.

الكشف يصدع السردية الغربية حول تحالف استراتيجي جديد في جنوب شرق آسيا الذي من المفترض أن يردع الصين. وهو يوضح أن الحكومة في فيتنام، رغم التعاون الاقتصادي، لا تزال تتصرف بدافع من الشكوك التاريخية العميقة تجاه الغرب، وهو أمر قد يؤثر على سلاسل التوريد العالمية وعلى ميزان القوى في مواجهة بكين.

وفقًا للتقرير, تشمل الخطط تفاصيل حول حماية سواحل الدولة، الاستعداد لحرب العصابات الحديثة واستخدام أنظمة دفاع جوي متقدمة. تشير الوثائق إلى أن كبار قادة الجيش في هانوي يخشون من انقلابات ديمقراطية مدعومة من الغرب، قد تؤدي إلى تدخل عسكري أمريكي مباشر بذريعة حماية حقوق الإنسان.

الدول التي كانت أعداء في حرب فيتنام التي انتهت في عام 1975، بدأت بإعادة بناء العلاقات فقط في عام 1995. في السنوات الأخيرة تقاربتا بسبب مصلحة مشتركة: الخوف من تصاعد قوة الصين في المنطقة. ومع ذلك، الوثائق التي كُشفت تثبت أن فيتنام لا تزال لا تثق بالأمريكيين وتبقى في حالة تأهب في حال تغيرت الأمور.

حتى هذه اللحظة، لم تصدر حكومة فيتنام رداً رسمياً على التقرير، ووزارة الخارجية الأمريكية امتنعت عن تأكيد محتوى الوثائق. ومع ذلك، يشير مسؤولون استخباراتيون غربيون إلى أن "عقيدة الدفاع الفيتنامية بقيت محافظة ومتحفظة منذ نهاية الحرب". وبينما تعتبر واشنطن فيتنام أصلاً استراتيجياً في مواجهة الصين، يحرص المسؤولون في هانوي على التأكد من أن الأسلحة الأمريكية لن تُوجَّه ضدهم يوماً ما.