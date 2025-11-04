شخصية مثيرة للجدل: وفاة السياسي الجمهوري المعرف ديك تشيني

توفي نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد ("ديك") تشيني اليوم (الثلاثاء) عن عمر ناهز 84 عامًا. توفي تشيني نتيجة مضاعفات التهاب رئوي وأمراض قلبية عانى منها. شغل منصب نائب الرئيس في عهد جورج دبليو بوش لفترتين بين عامي 2001 و2009.

يُعتبر تشيني شخصية مثيرة للجدل في السياسة الأمريكية. كان ينتمي إلى تيار محافظ دافع عن التدخل الأمريكي الفعال في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في العراق وأفغانستان. بالإضافة إلى ذلك، كان يُعتبر نائب رئيس مسيطرًا للغاية، تفوق أحيانًا على الرئيس نفسه.

في بداية مسيرته السياسية، كان تشيني مساعدًا للرئيس جيرالد فورد، ثم رئيسًا لمكتبه. بين عامي 1989 و1993، شغل تشيني منصب وزير الدفاع الأمريكي في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.

خلال هذه الفترة، قاد عملية عاصفة الصحراء، وهي حرب الخليج الأولى. بعد خسارة بوش الأب أمام بيل كلينتون في الانتخابات، انتقل إلى العمل في القطاع الخاص المرتبط بصناعتي الأسلحة والنفط.

في عام 2000، عاد إلى الحياة السياسية، وتولى، بصفته نائبًا للرئيس، إدارة رد الحكومة الأمريكية على هجمات 11 سبتمبر 2001.

كانت زوجته، ليز تشيني، من أشد منتقدي الرئيس الحالي دونالد ترامب. لم يُبدِ تشيني نفسه آراءه كثيرًا في الآونة الأخيرة، ولكنه كان منتميًا إلى المؤسسة الجمهورية التي سبقت عهد ترامب.