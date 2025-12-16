"شملت سوريا والسلطة الفلسطينية": ترامب يوسع قائمة الحظر على دخول الولايات المتحدة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقع أمرًا تنفيذيًا يوسع قائمة الدول التي يحظر على مواطنيها دخول الولايات المتحدة، لتشمل بوركينا فاسو، مالي، النيجر، جنوب السودان وسوريا، إضافة إلى حاملي جوازات السلطة الفلسطينية.

ويأتي القرار في سياق إجراءات مماثلة تطبق على عدد من الدول بالفعل، حيث تشمل القيود الكاملة كل من إيران، أفغانستان، ليبيا، السودان، اليمن، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي والصومال، بينما تطبق قيود جزئية على دول مثل بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمنستان وفنزويلا.

كما أضاف ترامب اليوم قيودًا جزئية على دول أخرى بينها أنغولا، بنين، نيجيريا وزيمبابوي، وفقًا لتصريحات البيت الأبيض التي أشارت إلى أن مواطني هذه الدول كانوا متورطين في أنشطة إجرامية تشمل القتل، الإرهاب، اختلاس الأموال العامة، التهريب، الاتجار بالبشر وأنشطة جنائية أخرى.

ويأتي هذا القرار بعد إجراءات سابقة تمنع دخول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وكبار المسؤولين الفلسطينيين إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.