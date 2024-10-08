الانتخابات الأمريكية: هاريس تتقدم على ترامب بثلاث نقاط مئوية

أجرت وكالة رويترز للأنباء استطلاعا انتخابيا في الولايات المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أفاد بأن نائبة الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس تتقدم على الجمهوري دونالد ترامب بثلاث نقاط مئوية - 46% مقابل 43%.

وصنف المشاركون الاقتصاد باعتباره المشكلة الرئيسية التي تواجه البلاد، وقال حوالي 44% إن ترامب لديه النهج الأفضل للتعامل مع "غلاء المعيشة"، مقارنة بـ 38% اختاروا هاريس.

وقال حوالي 70% من المشاركين إن غلاء المعيشة ستكون القضية الأكثر أهمية، مع حصول ترامب على دعم أكبر من هاريس في المجالات الاقتصادية، على الرغم من أن الناخبين بفارق 42% إلى 35% يعتقدون أن هاريس هي المرشح الأفضل لمعالجة الفجوة بين الأثرياء والأميركيين العاديين.

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وفيما يتعلق بالهجرة، قال نحو 53% من الناخبين في الاستطلاع إنهم يتفقون مع مقولة أن "المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني يشكلون خطرا على السلام العام"، مقابل 41% لم يوافقوا على ذلك. وكان الناخبون أكثر انقساما بشأن هذه المسألة في استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في مايو/أيار، حيث وافق 45% منهم وعارضها 46%.

وفيما يتعلق بموضوع القدرة العقلية - يثق الناخبون في حدة هاريس العقلية مقارنة بترامب في الاستطلاع الأخير، حيث وافق 55% على عبارة "ذكية حادة وقادرة على مواجهة التحديات"، مقارنة بـ 46% قالوا الشيء نفسه عن ترامب.

كما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" استطلاعا باسمها، تقدمت فيه كامالا هاريس بنسبة 3%. وبسبب النظام الانتخابي، فإنها تحتاج إلى التقدم بنسبة 2% على الأقل للفوز.