استطلاع :هذا هو المرشح الذي يفضله اليهود الأمريكيون

نشرت صحيفة واشنطن بوست الاثنين أن هناك منافسة متقاربة في استطلاعات الرأي بين المرشحين الرئاسيين دونالد ترامب وكمالا هاريس - في ولاية بنسلفانيا حيث يعيش نحو 400 ألف يهودي.

وبحسب استطلاعات الرأي، لا يزال اليهود الأميركيون يفضلون هاريس بأغلبية ساحقة، على الرغم من أن استطلاعات أخرى تشير أيضًا إلى تراجع معين هذا العام مقارنة بعام 2020. وأشار الخبراء إلى أن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول زادت الإحساس بالهوية السياسية لدى بعض اليهود

AP Photo/Alex Brandon

وأفيد أيضًا أن الجمهوريين وعدد من مجموعات الحملات الأخرى بذلوا جهودًا لجذب الناخبين اليهود غير الملتزمين بالحزب الديمقراطي، وخاصة اليهود الليبراليين الذين صدموا من شدة الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في العام الأخير.

ويستخدمون تطبيقات طورت على وجه الخصوص، أي من اليهود المسجلين للتصويت. وتم تدريب أشخاص من قبلهم لإثارة قضايا من الحملة الانتخابية.