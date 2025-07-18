بعد اتهامه بالتواطؤ لتسهيل تدخل ترامب في شؤون البلاد: المحكمة العليا في البرازيل تفرض قيوداً على بولسونارو

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بعد اتهامه بالتواطؤ لتسهيل تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شؤون البلاد، أصدرت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الجمعة، مذكرات تفتيش وأوامر تقييد بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو بما يمنعه من الاتصال بمسؤولين أجانب، وأضاف القرار الذي اتخذته المحكمة إلى مؤشرات على أن أساليب ترمب مع البرازيل قد تسفر عن نتائج عكسية بزيادة مشكلات بولسونارو وحشد تأييد الجماهير للحكومة اليسارية بسبب موقفها المتحدي للرئيس الأميركي.

وكان ترمب قد ضغط في الأسابيع القليلة المنصرمة على البرازيل لوقف الدعوى القضائية المرفوعة بحق بولسونارو قائلاً إن حليفه ضحية حملة اضطهاد تستهدفه على غرار "مطاردة الساحرات" في العصور الوسطى.

وكانت الشرطة الاتحادية قد داهمت منزل بولسونارو وأمرته بوضع جهاز مراقبة في الكاحل، ما زاد من الضغوط القانونية التي يسعى ترمب لتخفيفها بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الواردة من البرازيل.

ومنع القرار الذي أصدره ألكسندر دي مورايس قاضي المحكمة العليا بولسونارو من الاتصال بمسؤولين أجانب واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاقتراب من السفارات وقال إن القرار جاء استناداً إلى وجود "احتمال قوي" لفراره من البلاد.وأضاف أن بولسونارو طلب من "رئيس دولة أجنبية" التدخل في شأن المحاكم البرازيلية وهو ما وصفه بأنه اعتداء على السيادة الوطنية.

ويحاكم بولسونارو أمام المحكمة العليا بتهمة التخطيط لانقلاب لمنع منافسه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي المنصب في يناير/كانون الثاني 2023.