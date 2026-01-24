ما هو السلاح السري الذي اربك القدرات العسكرية للقوات الفنزويلية لاختطاف نيكولاس مادورو؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية إن "القوات الأمريكية استخدمت سلاحا سريا جديدا أطلق عليه اسم ’المُربِك’ أو ’المُشتت’" في عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كاراكاس الشهر المنصرم، مشيرا إلى أن"السلاح نجح في تعطيل القدرات العسكرية للقوات الفنزويلية، بالتزامن مع هبوط مروحيات أميركية في كاراكاس في 3 يناير/كانون الثاني الجاري".

وأضاف أن "السلاح السري الجديد جعل معدات العدو بفنزويلا لا تعمل"، مشيرا إلى أنه لن يفصح عن تفاصيل أكثر، جاء ذلك في مقابلة أُجريت معه في البيت الأبيض، حيث اكتفى ترامب بالقول عن السلاح السري لصحيفة "واشنطن بوست" قائلا "مُربِك، لا يُسمح لي بالحديث عنه"، مشيرا إلى رغبته في كشف مزيد من التفاصيل، لكنه أكد استخدام السلاح بالفعل في العملية.

أضاف ترامب:"لم يتمكنوا من إطلاق صواريخهم. كانت لديهم صواريخ روسية وصينية، لكنهم عجزوا عن تشغيل أي منها. دخلنا، وضغطنا على الأزرار، ولم يعمل شيء. كانوا مستعدين تمامًا، لكن بلا جدوى".