ترامب:"صفقة المختطفين لم تأتي إلا بسبب فوزي بالانتخابات"

قبل عودته إلى البيت الأبيض مباشرة: أقام الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب احتفالية كبيرة ليل (بين الأحد والاثنين) في القاعة الرياضية Capital One Arena في واشنطن، أشار خلالها إلى وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن . إضافة الى ذلك، تعهد بإلغاء بعض أنشطة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

وأوضح أن "أجمل شيء هو وقف إطلاق النار الذي حققناه هذا الأسبوع، كخطوة أولى نحو السلام الدائم في الشرق الأوسط. ولم يكن من الممكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا نتيجة لانتصارنا التاريخي في نوفمبر الماضي. لقد تم إطلاق سراحهن للتو ومن يدري ماذا سيحدث؟".

وأضاف: "كان ينبغي تنفيذ هذه الصفقة في مرحلة مبكرة أكثر، وقد حققت إدارتنا القادمة كل هذا في الشرق الأوسط في أقل من ثلاثة أشهر، دون أن أكون رئيسًا. لقد حققنا قبل تولينا المنصب أكثر مما حققه بايدن خلال سنواته الأربع في الرئاسة".

وأشار لاحقاً في كلمته إلى الأوامر الرئاسية التي أصدرها سلفه، وأشار إلى أنه من المتوقع عند توليه منصبه أن يلغي الكثير منها. وقال ترامب: "سنفعل الكثير من الأشياء، بما في ذلك الأوامر التي ستجعلكم سعداء. علينا أن نضع بلادنا على المسار الصحيح. بحلول غروب الشمس مساء الغد، سيتم إيقاف غزو حدودنا وسيعود جميع المتسللين غير الشرعيين الموجودين بطريقة أو بأخرى في طريقهم إلى ديارهم".