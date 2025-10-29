جريمة مروعة : أمريكي يقتل أطفاله الأربعة وكشف الجريمة بعد أشهر

وولينغتون ديكنز الثالث، رجل يبلغ من العمر 38 عامًا من ولاية كارولاينا الشمالية، اتُهم أمس (الثلاثاء) بالقتل بعد أن أفادت السلطات بأنه اتصل بخدمة الطوارئ 911 وأبلغ بأنه قتل أطفاله - وذلك بحسب تقرير لشبكة NBC.

كشف المحققون الذين وصلوا إلى منزله عن أربع جثث - ثلاث منها تعود لأطفاله البيولوجيين، الذين تتراوح أعمارهم بين ست, تسع وعشر سنوات، والرابعة لابنه بالتبني البالغ من العمر 18 عاماً، وذلك حسبما أفادت شرطة المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، أُفيد أن الرفات كانت في صندوق سيارة داخل مرآب في منزل ديكنز. وبحسب الشرطة، "الجثث كانت محفوظة هناك لفترة طويلة"، وبالفعل، تقدر السلطات الأمريكية أن الجريمة نفذت في الأول من مايو\ايار، أي قبل ما يقارب نصف عام. أما ابن ديكنز البالغ من العمر ثلاث سنوات، فقد وُجد في منزله دون أن يصاب بأذى.

زوجة ديكنز، ستيفاني، توفيت في أبريل\نيسان 2024 - وفاة جاءت بعد حوالي عام من مقتل والده في حادث سير. أحد أقاربه قال لوسائل الإعلام الأمريكية إن ديكنز كان جندياً في الجيش الأمريكي وخدم في حرب الولايات المتحدة-العراق. وأضاف أنهم لم يروا بعضهم منذ نحو عام، لكن كان لديه انطباع بأن حالته جيدة.

قال عدد من الجيران إنهم بالكاد رأوا العائلة، خاصة بعد وفاة الزوجة. وقالت إحدى الجارات إن الحي متماسك اجتماعياً، ولو أنه كان يطلب المساعدة، لكان الوضع أفضل. وقالت الجارة "لاحظت أن الأطفال لم يلعبوا في الخارج منذ فترة، لكني لم أُدرك الأمر. استيقظت على هذا الخبر صباح اليوم – إنه أمر فظيع".