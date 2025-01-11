عشرة آلاف منزل احترقت بالفعل في لوس أنجلوس - لكن الضرر الحقيقي لم يكتشف بعد

بعد أربعة أيام من اندلاع الحرائق في لوس أنجلوس: بدأ رجال الإطفاء اليوم (السبت) السيطرة على حريقين كبيرين في مدينتي باليساديس وإيتون، ولا تزال ست محطات إطفاء نشطة. ولم يعرف بعد حجم الأضرار بالكامل، ومن المعروف في هذه المرحلة مقتل 11 شخصا وتدمير 10 آلاف مبنى. ومن المتوقع أن تزيد هذه الأرقام بمجرد السماح لرجال الإطفاء بإجراء عمليات تفتيش من بيت إلى بيت.

وغطت الحرائق مساحة تقدر بحوالي 35 ألف دونم، أي ما يقدر بنحو 2.5 مرة أكبر من مساحة مانهاتن. واضطر أكثر من 150 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم. ومن أجل السيطرة على الحريق، تطلب الأمر مساعدة سبع دول مجاورة والحكومة الفيدرالية وكندا، وشارك الآلاف من رجال الإطفاء في العمل الشاق.

AP Photo/John Locher

وأثناء الليل، انتشر الحريق شرقا من باليساديس، مما دفع فرق الطوارئ إلى تمديد أوامر الإخلاء إلى مدينة برينتوود، بما في ذلك مركز جيتي. وأيضا حي باسيفيك باليساديس القريب، تعد برينتوود من بين الأحياء الثرية في لوس أنجلوس، حيث يعيش فيه العديد من المشاهير.