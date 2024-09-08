ضربة لجهود عزل الرئيس: مرشح المعارضة الفنزويلية يفر بصورة مفاجئة من البلاد

غادر زعيم المعارضة والمرشح الرئاسي السابق في فنزويلا إدموندو غونزاليس الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بعد طلب اللجوء في إسبانيا، بحسب ما جاء في نشر اليوم (الأحد) نقلا عن كلام مسؤول كبير في فنزويلا.

كان الرحيل المفاجئ لمرشح المعارضة الرئاسي في فنزويلا ــ وما تعتبره بعض الحكومات الأجنبية الفائز الشرعي في السباق الرئاسي في يوليو/تموز ــ بمثابة ضربة قوية للجهود الرامية إلى الإطاحة بالرئيس الحالي نيكولاس مادورو. وتأتي المغادرة بعد أيام فقط من أمر الحكومة باعتقال غونزاليس.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في رسالة نشرت على إنستغرام إن غونزاليس، الذي لم يُشاهد منذ الانتخابات، لجأ إلى السفارة الإسبانية في كراكاس في الأيام الأخيرة. وأضافت أن الحكومة قررت منح غونزاليس ممرا آمنا للخروج من البلاد للمساعدة في استعادة "السلام والهدوء السياسي في البلاد". ولم يرد غونزاليس والمعارضة في فنزويلا حتى الآن.