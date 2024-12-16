مأساة في الولايات المتحدة: ثلاثة قتلى في حادث إطلاق نار في مدرسة

وقع إطلاق نار صادم اليوم (الاثنين) في مدرسة "أبوندانت لايف كريستيان" بمدينة ماديسون بولاية ويسكونسن، عندما دخل شخص -طالب على ما يبدو- إلى المكان وبدأ بإطلاق النار في كل الاتجاهات. لقد قتل شخصين، ثم قُتل بالرصاص في النهاية أثناء محاولة تحييده.

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رئيس شرطة ماديسون، شون بارنز: "عثرت الشرطة على صبي تعتقد أنه مسؤول عما حدث في المبنى. نعتقد أن مطلق النار كان طالبًا في المدرسة" ورفض تقديم المزيد من التفاصيل حول ما إذا كان الضحايا مدرسين أو طلاب.

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وصل مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF) إلى مكان الحادث، ويحاول موظفوه ومسؤولوه تتبع مصدر البندقية لفهم كيفية وصولها إلى يد القاصر.