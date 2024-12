مأساة في الولايات المتحدة: ثلاثة قتلى في حادث إطلاق نار في مدرسة

وقع إطلاق نار صادم اليوم (الاثنين) في مدرسة "أبوندانت لايف كريستيان" بمدينة ماديسون بولاية ويسكونسن، عندما دخل شخص -طالب على ما يبدو- إلى المكان وبدأ بإطلاق النار في كل الاتجاهات. لقد قتل شخصين، ثم قُتل بالرصاص في النهاية أثناء محاولة تحييده.

