"يُعرّض حياة الناس للخطر": وزير الدفاع الأمريكي يكشف عن الهجوم في اليمن في محادثة خاصة

ضجة في الولايات المتحدة: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم (الاثنين) أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيت شارك معلومات حساسة وتفاصيل حول الغارات الجوية المستقبلية في اليمن في 15 مارس/آذار، في دردشة جماعية مغلقة على تطبيق سيجنال.

وتضمنت المحادثة، التي حضرتها زوجته وشقيقه ومحاميه، جداول رحلات طائرات إف/إيه-18 هورنيت، المخصصة لمهاجمة أهداف الحوثيين في اليمن. وهذه هي نفس المعلومات التي تم نقلها أيضًا عن طريق الخطأ إلى دردشة منفصلة، والتي تضمنت محرر مجلة The Atlantic - وهي الحادثة التي أثارت احتجاجًا عامًا.

ويأتي هذا الكشف بعد سلسلة من التعيينات السياسية لكبار المسؤولين السياسيين والتي أوقفت أو استقالوا من البنتاغون في الأسابيع الأخيرة، وبعضهم من دون تفسيرات كافية. الدردشة التي شارك فيها هيغسيت المعلومات شملت 13 مشاركًا، ووفقًا للمصادر، فقد بدأها أثناء جلسة الاستماع لتأكيد تعيينه في المنصب.

ولم يتم استخدام الدردشة لمشاركة المعلومات الحساسة فحسب، بل أيضًا لتنسيق الاستراتيجيات قبل ظهور هيغسيث أمام أعضاء الكونجرس. وردا على هذه المنشورات، قال الحزب الديمقراطي إن هيغسيث يشكل ببساطة "تهديدا للحياة".