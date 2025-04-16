ارتفاع شدة التوتر بين الجامعات الأمريكية وإدارة ترامب: "لن نستسلم"

جامعة كولومبيا تشدد موقفها ضد إدارة ترامب. وفي رسالة أرسلتها إلى المستفيدين من الحرم الجامعي هذا الأسبوع، أعلنت الرئيسة المؤقتة كلير شيبمان أن المؤسسة لن تستسلم للضغوط السياسية من الحكومة الفيدرالية ولن توافق على أن تُملى عليها كشرط للحصول على المنح ما يجب تدريسه، أو من يجب توظيفه، أو القيم التي يجب الترويج لها. وأضافت أن كولومبيا "سترفض أي إدارة قاسية من جانب الإدارة من شأنها أن تضر بمؤسستنا وتقوض الإصلاحات المفيدة".

ويأتي هذا البيان وسط عاصفة أكاديمية واسعة النطاق. في اليوم السابق، أعلنت جامعة هارفارد أنها سترفض الانصياع لمطالب إدارة ترامب، لتصبح بذلك أول جامعة تفعل ذلك. وردًا على ذلك، قامت الإدارة بتجميد المنح والعقود متعددة السنوات والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.2 مليار دولار.

وتطالب الإدارة، من بين أمور أخرى، بإلغاء برامج التنوع والشمول، وحظر ارتداء الأقنعة في الاحتجاجات في الحرم الجامعي، وتغيير سياسة القبول إلى برنامج يعتمد على المواهب فقط، وتقليص سلطة أعضاء هيئة التدريس المرتبطين مع أي نشاط.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن "الرئيس ترامب يعمل على جعل التعليم العالي عظيما مرة أخرى" ومنع التمويل العام للمؤسسات التي قالت إنها "تدعم التمييز العنصري والعنف بدوافع أيديولوجية".

حذرت جامعة هارفارد من تهديد خطير للاستقلال الأكاديمي والشراكات المنقذة للحياة، وأوضحت أنها لن توافق على التكيف مع الضغوط السياسية. وفي كولومبيا، يبدو أن الموقف نفسه بدأ يتشكل.