تقرير: بسبب إطلاق النار على تشارلي كيرك - تعزيز الأمن حول ترامب

في أعقاب اغتيال تشارلي كيرك، بدأ فريق الحماية الخاص برئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بتشديد الإجراءات الأمنية حوله - هذا ما أفاد به "وول ستريت جورنال" مساء اليوم (الخميس) نقلاً عن مصدر رفيع في البيت الأبيض. كما تم نقل مراسم البنتاغون لإحياء ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر إلى مكان أكثر أماناً، حتى يتمكن ترامب من إلقاء خطاب هناك.

سيتم اتخاذ تدابير أمنية إضافية عندما يشارك ترامب في مباراة لـ"اليانكيز" مساء يوم الخميس (بتوقيت الولايات المتحدة) في نيويورك. وقال جهاز الخدمة السرية لصحيفة "وول ستريت جورنال": "الحاضرون في الملعب وحوله يمكنهم أن يتوقعوا وجوداً أمنياً مكثفاً". بالإضافة إلى ذلك، يجري فريق ترامب مناقشات أوسع حول تعزيز الأمن حول البيت الأبيض، حسبما أفاد المصدر الرفيع.

وفقًا لمستشاري الرئيس، ترامب وأعوانه في حالة صدمة في أعقاب الاغتيال الذي تعرّض له الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي كان يُعد من المقرّبين لترامب. الناشط اليميني المؤيد لإسرائيل أُطلق عليه النار في حدث شارك فيه في جامعة يوتا بالولايات المتحدة. في توثيق صادم تم نشره، يظهر كيرك وهو يتحدث أمام جمهور - حين أُطلق عليه النار في رقبته. يُعتبر أحد أبرز المؤثرين في الرأي العام في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. حتى هذه اللحظة، لم يتم القبض على مشتبه به في عملية إطلاق النار.

نشرت الـ FBI مساء اليوم صورة لمشتبه به، وادعت أنها عثرت على السلاح الذي تم تنفيذ إطلاق النار منه. في تقرير داخلي، زُعم أن الذخيرة وُجدت عليها نقوش تعبر عن أيديولوجية متحولة الجنس ومناهضة للفاشية.