الانتخابات الرئاسية الأمريكية: روبيرت كينيدي يعلن تعليق حملته الانتخابية وتأييده لترامب

قالت حملة روبرت كينيدي الابن في ملف قدمته إلى محكمة بنسلفانيا، اليوم الجمعة، إنه يؤيد دونالد ترامب لمنصب الرئيس. كما طلبت حملة كينيدي المستقلة إزالته من بطاقة الاقتراع في بنسلفانيا، وتحدث كينيدي في أريزونا "حول اللحظة التاريخية الحالية ومساره إلى الأمام"، وفقًا لحملته.

\وانسحب كينيدي من الاقتراع في أريزونا في وقت متأخر من ،أمس الخميس، بعد أقل من أسبوع من تقديمه أكثر بكثير من العدد المطلوب من التوقيعات للظهور على بطاقة الاقتراع. لكن منتقديه أثاروا تساؤلات حول صحة بعض التوقيعات، وأن تورط لجنة عمل سياسية مؤيدة لكينيدي لجمعها قد يؤدي إلى مخالفة القواعد ضد التنسيق بين المرشحين والجماعات السياسية المستقلة.

وقبل عام، كان البعض ليتصور أنه من غير المعقول أن يعمل كينيدي عضو العائلة الأكثر شهرة في السياسة الديمقراطية مع ترامب لإبعاد ديمقراطي عن البيت الأبيض.

وحتى في الأشهر الأخيرة، اتهم كينيدي ترامب بخيانة أتباعه، في حين انتقد ترامب كينيدي باعتباره "المرشح اليساري الأكثر تطرفًا في السباق".

لكن الحملتين كثفتا من مجاملاتهما لبعضهما البعض وانخرطتا في مناقشات خلف الكواليس في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لأولئك المطلعين على الجهود. وأمضت كلتا الحملتين أشهرًا في اتهام الديمقراطيين بتسليح النظام القانوني لصالحهما. وألمحت كلتاهما علنًا إلى أنهما قد تكونان منفتحتين على توحيد القوى، بهدف مشترك يتمثل في الحد من فرص انتخاب المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس.

وفي الشهر الماضي، أثناء المؤتمر الوطني الجمهوري، نشر ابن كينيدي مقطع فيديو ثم حذفه بسرعة يظهر مكالمة هاتفية بين كينيدي وترامب، حيث بدا أن الرئيس السابق يحاول إقناع كينيدي بالانحياز إليه.