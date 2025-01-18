تقرير: ترامب يخطط لأكبر عملية طرد للمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصدرين مطلعين على الأمر ومراسلات داخلية، أن "إدارة ترامب تخطط لإطلاق عمليات الهجرة في شيكاغو في وقت مبكر من الأسبوع الوشيك، أي في اليوم التالي للتنصيب"، ومن شأن هذه الخطوة أن تمثل بداية ما وصفه الرئيس المنتخب دونالد ترامب بأكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تبدأ الحملة، التي أطلقت عليها هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك اسم "عملية الدرع"، الثلاثاء الوشيك، وهو اليوم التالي لتنصيب ترامب، وتستمر حتى يوم الاثنين التالي. ومع ذلك، تظل التواريخ قابلة للتغيير.

وكانت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، قد طلبت من مئات العملاء التطوع للمشاركة في هذه العملية "ما بعد التنصيب" التي تستهدف المهاجرين غير الشرعيين. وتخطط الوكالة لنشر نحو 150 عميلا في شيكاغو لتنفيذ المداهمات. وفي حين لا يزال النطاق الدقيق للعملية غير واضح، فإنها تتميز عن العمليات المعتادة لهيئة الهجرة والجمارك في نطاقها ورمزيتها السياسية، حيث ربطت الوكالة هذه الخطوة صراحة بحفل تنصيب ترامب في بيان داخلي موجه إلى جميع موظفيها.