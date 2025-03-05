ضم غرينلاند واستعادة قناة بنما وتوسيع اتفاقيات ابراهيم|| دونالد ترامب في أول خطاب له أمام الكونغرس

ألقى رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، كلمة للشعب الأمريكي اليوم (الأربعاء) أمام الكونجرس ومجلس الشيوخ، وذلك للمرة الأولى منذ عودته إلى البيت الأبيض. وطرح خططه للفترة المقبلة في المجالات الداخلية والخارجية. وأضاف "لقد حققنا في 43 يوما أكثر مما حققته الإدارات الأخرى في أربع سنوات، وقد بدأنا للتو. جئت إلى هنا لأقول إننا عدنا، وأمريكا عادت وهي أكبر وأفضل من أي وقت مضى". واستمر خطاب ترامب ساعة و40 دقيقة، مسجلا رقما قياسيا جديدا لخطاب رئيس أمام جلسة مشتركة للكونغرس.

وحضر ستة من المختطفين العائدين من غزة الجلسة وهم ايلي شرعافي، عومير شيم طوف، ويائير هورين وكيف وافيفا سيجل، نعمة ليفي ودورون شتاينبرخر والذين وصلوا الى الولايات المتحدة لحضور كلمة الرئيس. رغم وجودهم في المكان، تطرق ترامب الى الموضوع بجملة واحدة "في الشرق الأوسط نحن نعيد المختطفين من غزة". ومن المرتقب أن يجتمع السبعة مع الرئيس الأمريكي وسيطلبون منه مواصلة ممارسة الضغوطات للإفراج عن باقي المختطفين من قطاع غزة.

وتناول خطاب ترامب بشكل أساسي الشؤون الداخلية وخططه لولايته الثانية كرئيس. وبحسب قوله في كلمته، فإن فوزه الحاسم في الانتخابات هو ما يسمح له بالترويج للخطوات التي يهتم بها. "لقد منحتنا انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر تفويضاً غير مسبوق. فزنا بأغلبية الولايات، وفزنا بالتصويت الشعبي. والآن، ولأول مرة في التاريخ، يعتقد معظم الأميركيين أن أميركا تسير في الاتجاه الصحيح. لقد أصدرت أكثر من 100 أمر رئاسي. لقد انتخبني الشعب للعمل، وأنا أفعل ذلك. في الواقع، لاحظ الكثيرون أن الأيام الأولى من رئاستنا هي الأكثر نجاحاً في تاريخ هذه الأمة".

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وفي إشارة إلى القضايا المتعلقة بالجنسين، قال الرئيس إن الولايات المتحدة تكون بعد الآن "Woke": "لقد وقعت أمراً رئاسياً ينص على أن هناك جنسين فقط - الرجل والمرأة. كما وقعت على أمر رئاسي يحظر على الرجال ممارسة الألعاب الرياضية النسائية. وأريد من الكونجرس أن يقر قانوناً يحظر بشكل دائم تغيير جنس الأطفال، ويجعله جريمة جنائية، ويضع حداً للكذبة القائلة بأن الأطفال محاصرون في الجسم الخطأ".

وتطرق ترامب في كلمته إلى "اتفاقيات إبراهيم"، وألمح إلى أنه سيعمل على توسيعها. "في فترة ولايتي الأولى، توصلنا إلى "اتفاقيات إبراهيم"،اليوم سوف نعتمد على هذا الأساس لتحقيق النجاح الإقليمي. هناك أشياء كثيرة تحدث في الشرق الأوسط".

"بصفتي القائد الأعلى للجيش، أطلب من الكونجرس السماح لي بتمويل نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، والذي سيتم إنتاجه بالكامل في الولايات المتحدة. لدى إسرائيل مثل هذا النظام، ويجب أن تمتلك الولايات المتحدة أيضًا مثل هذا النظام. إنه عالم خطير، ونحن بحاجة إلى حماية مواطنينا".

كما أشار الرئيس ترامب إلى الحرب في أوكرانيا، وقال إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أرسل له رسالة وافق فيها على اتفاقية المعادن وفتح مفاوضات لإنهاء الحرب. "في وقت سابق اليوم، تلقيت رسالة مهمة من زيلنسكي، مكتوب فيها أن أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن، من أجل تحقيق سلام طويل الأمد".

وهاجم الرئيس الأمريكي القيادة الأوروبية، التي احتضنت زيلينسكي في الأيام الأخيرة، وقال إنه بينما كانت الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا، كانوا في الواقع يشترون النفط من روسيا ويساعدون بوتين. "إنني أعمل جاهدا لإنهاء هذا الصراع الرهيب. لقد قُتل أو جُرح الملايين من الروس والأوكرانيين في هذا الصراع الذي لا داعي له، والذي يبدو أنه لا نهاية له. لقد أرسلت الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا، دون أي ضمانات أو لا شيء - وفي الوقت نفسه أنفقت أوروبا أموالاً على شراء الغاز الروسي أكثر من أموالها".

وقال الرئيس من المنصة "لدي رسالة لشعب غرينلاند - نحن نؤيد حقكم في تقرير مستقبلكم"، مضيفا أن الملكية الأمريكية لغرينلاند ستفيد السلام العالمي. "إذا كنتم تريدون، سوف نقبلكم في أمريكا. علينا أن نقبل ذلك من أجل السلام العالمي، وسوف نقبل ذلك بطريقة أو بأخرى. سوف نجعلكم أغنياء"

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كما أشار ترامب إلى رغبته في السيطرة على قناة بنما، مشيرا إلى أن القناة حفرتها الولايات المتحدة، وحولت الى سيطرة بنما مقابل دولار واحد. "تريد إدارتي استعادة السيطرة على قناة بنما. القناة بناها الأميركيون للأميركيين، ويمكن للآخرين استخدامها، لكنها ملكنا. إنه المشروع الأكثر تكلفة الذي مولته بلادنا، وقد أعطيناه لبنما مقابل دولار واحد فقط. نحن نستعيده".

وأعلن الرئيس الكونجرس أن القوات الأمريكية ألقت القبض على مسلح مرتبط بهجوم "بوابة أبي" في أفغانستان قبل 13 عاما. "قتل الإرهابيون 13 شخصًا أثناء فرارهم من أفغانستان، في بوابة أبي، ربما كانت تلك اللحظة الأكثر إحراجًا في تاريخ بلادنا. ويسعدني أن أبلغكم أننا قبضنا على الإرهابي المسؤول عن الهجوم وهو حاليًا على متن طائرة في طريقه لمحاكمته وفقًا للقانون الأمريكي. وأود أن أشكر حكومة باكستان على مساعدتها في القبض عليه".

وقام أعضاء الكونجرس من الحزب الديمقراطي بتنسيق الملابس للاحتجاج بملابسهم. ارتدى العديد من أعضاء الكونجرس اللون الوردي لتمثيل "الاحتجاج والقوة". وجاء أعضاء آخرون في الكونجرس باللونين الأزرق والأصفر للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا، التي طرد ترامب رئيسها زيلينسكي من البيت الأبيض قبل بضعة أيام. ووصل أعضاء "اللجنة السوداء" التابعة للكونغرس وهم يرتدون ملابس سوداء.