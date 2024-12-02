ترامب يلتقي مع سارة نتنياهو في نادي الغولف الخاص به في فلوريدا

حتى قبل توليه منصبه رسمياً، التقى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الليلة (بين الأحد والاثنين) مع زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتنياهو، في نادي الغولف الخاص به (ترامب) في فلوريدا.

المتحدثة باسم ترامب، مارجو مارتن، نشرت صورتهما على موقع التواصل "اكس" وشوهد فيها الاثنان وهما يبتسمان على العشاء في نادي الجولف.

وعلقت سارة نتنياهو عن الحدث على شبكات التواصل: "التقيت في حفل عشاء في نادي الغولف الخاص بالرئيس المنتخب دونالد ترامب، والذي دعاني إليه. وهنأت الرئيس على فوزه التاريخي في الانتخابات".

"خلال اللقاء الذي كان دافئا ووديا، ناقشنا العديد من المواضيع، بما في ذلك الصداقة القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة وأهمية مواصلة تعزيز العلاقة الخاصة بين بلدينا. لقد عرضت للرئيس المعاناة الكبيرة التي مرت بها بلادنا يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، والوحشية التي يمارسها إرهابيو حماس، الذين يحتجزون مواطنينا المختطفين في ظروف قاسية. وشددت على الضرورة الملحة للعمل من أجل إطلاق سراحهم وعودتهم السريعة"

وأضافت "ناقشنا أيضا الأهمية الاستراتيجية لانتصار إسرائيل في الحرب ضد محور الشر من أجل مستقبل أكثر استقرارا وأمنا في الشرق الأوسط والعالم أجمع".

ويشار إلى أن زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتنياهو، سافرت الأسبوع الماضي إلى ميامي في زيارة ممتدة لمدة ثلاثة أسابيع لزيارة ابنها يائير، الذي لم يزر إسرائيل على الإطلاق خلال العامين الماضيين.