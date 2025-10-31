الولايات المتحدة: اعتقال رجلين في ميشيغان بشبهة التخطيط لهجوم في عيد الهالوين

ألقت السلطات في الولايات المتحدة القبض على مجموعة من الاشخاص المشتبه بهم في التخطيط لهجوم على غرار ’داعش’ في عيد الهالوين. ووفقًا لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، ناقش المشتبه بهم هجومًا مستوحى من داعش عبر الإنترنت، وتدربوا في ميدان رماية ببنادق AK-47، وذكروا العطلة الأمريكية كتاريخ محتمل للعملية. بحسب ما أفادت شبكة " سي إن إن"، اليوم الجمعة.

تم إدخال عميل سري من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى غرفة الدردشة خلال المراحل الأولى من المحادثات التي بدأت قبل عدة أشهر. لاحقًا، عندما أدركت جهات إنفاذ القانون أن المشتبه بهم يتخذون خطوات عملية نحو تنفيذ هجوم محتمل، اتخذت إجراءات وداهمت منازلهم. تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم واستجواب ثلاثة آخرين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. كما صادر العملاء أجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف محمولة.

وقال مسؤولان من جهات إنفاذ القانون مطلعان على التفاصيل لشبكة CNN إن الخطة وُضعت في غرف الدردشة عبر الإنترنت. تم القبض على المشتبه بهم في ميشيغان. أعلن باتيل في تغريدة على منصة"إكس": "أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي هجومًا إرهابيًا محتملًا وألقى القبض على عدد من المشتبه بهم في ميشيغان، والذين يُزعم أنهم كانوا يخططون لهجوم عنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الهالوين. سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل قريبًا".