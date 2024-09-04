استطلاع لـCNN: هاريس تتقدم على ترامب في أربع من الولايات الست المتأرجحة

أظهرت نتائج استطلاع أجرته شبكة "سي إن إن" في ست من الولايات السبع المتأرجحة في الولايات المتحدة، أجرته بعد مؤتمر الحزب الديمقراطي، أن 15% ذوي الاحتمالية العالية للتصويت، لم يقرروا بعد أي مرشح سيختارون، كما نشر اليوم (الأربعاء) في القناة الإخبارية.

وخلال تحليل الدول الستة التي أجري فيها الاستطلاع، يبدو أن عددا كبيرا من الناخبين قد يغيرون رأيهم، بين الاختيار بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، حتى الانتخابات التي من المتوقع إجراؤها في تشرين ثاني/نوفمبر المقبل. ومع ذلك، يبدو أن أربعًا من الولايات الست تميل قليلاً لصالح هاريس.

AP Photo/Carolyn Kaster

تفاصيل نتائج الاستطلاع حسب الولاية:

ويسكونسن (10 أصوات انتخابية): هاريس 50%، ترامب 44%

ميشيغان (15 صوتاً انتخابياً): هاريس 48%، ترامب 43%

أريزونا (11 صوتًا انتخابيًا): ترامب 49%، هاريس 44%

في جورجيا (16 صوتًا انتخابيًا) ونيفادا (6 أصوات انتخابية): هاريس 48%، ترامب 47%.

في بنسلفانيا (19 دائرة انتخابية): تعادل 47%.