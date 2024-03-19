بعد طلب من بايدن ولمناقشة عملية محتملة برفح: نتنياهو يرسل وفدا أمنيا إسرائيليا الى واشنطن

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو سيرسل الى الولايات المتحدة كل من وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغفي "لمصلحة استمرار القتال" في قطاع غزة، وبعد طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكر البيان ان نتنياهو أوضح بأنه مصمم على :"التحرك في رفح من أجل القضاء نهائيا على ما تبقى من كتائب حماس، مع تقديم حلول إنسانية للسكان المدنيين" وسيرافق الوفد ممثل على منسق أعمال الحكومة في الأراضي الإسرائيلية.

وتطرق البيت الأبيض بوقت سابق إن اجتماعا بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين حول الخطة الإسرائيلية لعملية في رفح سيجري على ما يبدو بداية الأسبوع القادم في واشنطن. وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بير أن الرئيس جو بايدن طلب من نتنياهو أن يرسل طاقما يضم مسؤولين من الجيش الإسرائيلي، الاستخبارات وجهات مساعدة الى واشنطن بغرض إجراء نقاشات شاملة.

ويشار الى أن نتنياهو تطرق خلال جلسة الخارجية والأمن البرلمانية الى العلاقات المتأزمة مع الولايات المتحدة وقال "يجب أن يكون لدينا خط واضح، يجب أن نقول لا، ومن لا يستطيع أن يقول لا للولايات المتحدة- فلا يجب عليه أن يكون رئيس حكومة".