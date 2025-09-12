"يقفز من السطح": نشر مقطع فيديو للمشتبه به في جريمة قتل تشارلي كيرك

قد يعجبك أيضًا -

شارك الـFBI الليلة (بين الخميس والجمعة) مقطع فيديو جديد يوثق القاتل الذي اغتيال الناشط السياسي تشارلي كيرك، حيث يظهر فيه وهو يفر بعد لحظات قليلة من إطلاق النار.

يُظهر الفيديو، الذي تم توثيقه في الساعة 12:23 ظهرًا بالتوقيت المحلي، المشتبه به وهو يركض على سطح مبنى في الحرم الجامعي، ينزل الدرج ويهرب.

مفوض سلامة الجمهور في ولاية يوتا، بو مايسون، قال إن الشخص ترك بصمة يده عندما نزل من حافة السطح إلى المبنى، وكذلك بصمة حذاء عندما هبط على العشب الموجود تحته. التقدير هو أنه كان يرتدي أحذية تنس من نوع كونفرس. بعد ذلك، عبر الشخص الشارع وانتقل إلى منطقة مشجرة.

في وقت سابق، نشرت سلطات إنفاذ القانون في يوتا صورًا ثابتة جديدة للرجل، الذي بدا مرتديًا قميصًا أسود عليه علم أمريكي ونسر، وقبعة ونظارات شمسية، ويحمل حقيبة ظهر سوداء.

ناشط اليمين المؤيد لإسرائيل قُتل بالرصاص أمس في حدث شارك فيه في جامعة يوتا بالولايات المتحدة. في توثيق صعب تم نشره، يظهر كيرك وهو يتحدث أمام جمهور - ثم أُطلق عليه النار في عنقه. يُعتبر من أبرز قادة الرأي المعروفين في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. حتى هذه الساعة، لم يُعتقل أي مشتبه به في إطلاق النار.