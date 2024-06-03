دراسة تكشف مدى غضب ترامب و"رغبته في الانتقام" من كل معارضيه إذا وصل للحكم

كشفت دراسة لمنشورات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي عن مدى غضبه و"رغبته في الانتقام" لتوجيه هجمات ضد الرئيس الحالي جو بايدن والقضاة وغيرهم من الأعداء والخصوم السياسيين المزعومين في حال عودته إلى السلطة في البيت الأبيض، حسب ما نقلته جريدة "ذا غارديان".

أجرت منظمة "المواطنون من أجل الشفافية والأخلاق في واشنطن" (كرو) تحليلاً لأكثر من 13 ألف منشور لترمب على منصته "سوشيال تروث"، وكشفت أنه يعد بالانتقام والتصاعد ضد أعدائه.

كما كشفت الدراسة على أن المرشح المحتمل لحزب الجمهوريين قد توعد باستخدام الحكومة الفيدرالية لمناهضة بايدن خلال حكم ثانٍ، 25 مرة منذ بداية عام 2023. ويتضمن هذه التهديدات عمليات تفتيش من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" وتحقيقات وتوجيه اتهامات بالسجن.

كما هدد أو اقترح أن يتخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأميركية إجراءات ضد أعضاء مجلس الشيوخ والقضاة وأفراد من عائلة بايدن حتى منظمات غير حكومية.

وقال روبرت ماغواير، نائب الرئيس للبحوث والبيانات في «كرو»، إن ترمب يعد بملاحقة من يراهم أعداءه السياسيين. ويعد بتسليح الحكومة تقريباً ضد أي شخص يراه غير مخلص له أو معارضاً بشكل علني له.

وأضاف: «لقد زرع ترمب باستمرار هذه الفكرة في رأسه، وقال إن التهم الموجهة إليه هي تهم ملفقة ويبدو أنها منحته ترخيصاً تقريباً ليقول بوضوح: سأفعل بكم ما فعلتم بي».

وأطلق ترمب منصة «سوشيال تروث» في بداية عام 2022، بعد أن تم حظره من مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة على غرار «فيسبوك» و«إكس» عقب هجوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021 على الكونغرس الأميركي. وعلى الرغم من استعادة حسابه في كل منهما منذ ذلك الحين، فإنه بقي بعيداً عن التغريد على «إكس»، منصته المفضلة خلال فترة ولايته.

ويصل صوت ترمب إلى عدد أقل من الأشخاص عبر منصته، التي يتابعه عليها أقل من 7 ملايين متابع، بالمقارنة مع أكثر من 87 مليون متابع على «إكس».

وتقدر شركة البحث «سيميلار ويب» (Similarweb) أن منصة «سوشيال تروث» حصلت على نحو 5 ملايين زيارة شهرية في شهر فبراير (شباط) المنصرم، مقارنة مع أكثر من مليار زيارة لـ«تيك توك» وأكثر من 3 مليارات زيارة لـ«فيسبوك».

تعدّ الدراسة جزءاً من أكبر مشروع لـ«كرو» يتتبع ويحلل منشورات ترمب على منصة «سوشيال تروث»، وتقول منظمة المراقبة إن التركيز الضيق لترمب يعني أن مدى تهديده قد مرّ معظمه دون أن يلفت الانتباه. كما كانت هناك مخاوف من إرهاق ترمب على مدى العقد الماضي، إذ تعود بعض الناخبين على تصريحات كانت ستكون مذهلة لو كانت من رئيس آخر.