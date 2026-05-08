البنتاغون يبدأ بنشر ملفات جديدة متعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة: "استخلصوا استنتاجاتكم الخاصة"

كشف البنتاغون، اليوم الجمعة، عن موقع إلكتروني جديد مخصص لملفات جديدة منشورة حول الأجسام الطائرة المجهولة، مصرحًا بأن بإمكان الجمهور استخلاص استنتاجاتهم الخاصة حول "الظواهر الشاذة غير المحددة".

وأضاف البنتاغون في بيان مصاحب للنشر، اليوم الجمعة، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يركز على توفير أقصى قدر من الشفافية للجمهور، الذي يمكنه في نهاية المطاف تكوين رأيه الخاص حول المعلومات الواردة في هذه الملفات"، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر المزيد من الوثائق تباعًا.

وتتضمن إحدى الوثائق مقابلة أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي مع طيار طائرة بدون طيار، أفاد فيها برؤية "جسم خطي" يصدر ضوءًا ساطعًا لدرجة تمكنه من "رؤية خطوط داخل الضوء" في السماء.

وفي أبريل/نيسان، صرح ترامب بأن مراجعة إدارته للمواد المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة كشفت عن عدد من الوثائق "المثيرة للاهتمام"، مضيفًا أنه من المتوقع نشر دفعة أولية من السجلات قريبًا. وفي وقت سابق من العام، وجّه ترامب الوكالات الأمريكية ببدء نشر الملفات الحكومية المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة، والظواهر الجوية غير المحددة، واحتمالية وجود حياة خارج كوكب الأرض، مشيرًا إلى الاهتمام الشعبي الكبير بهذه القضية.

إلى جانب البنتاغون، يقود هذا الجهد البيت الأبيض، ومدير الاستخبارات الوطنية، ووزارة الطاقة، ووكالة ناسا، ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وتتضمن الدفعة الأولى 162 ملفًا، من بينها برقيات قديمة لوزارة الخارجية، ووثائق من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ونصوص من وكالة ناسا لرحلات فضائية مأهولة.