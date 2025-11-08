الجمهورية إليز ستيفانيك، المؤيدة بشدة لإسرائيل، تعلن ترشحها لمنصب حاكم نيويورك

أعلنت النائبة عن الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية إليز ستيفانيك، (حليفة قوية ومخلصة لإسرائيل) رسميًا ترشحها لمنصب حاكمة نيويورك في انتخابات عام 2026، وذلك عقب انتخاب زهرة ممداني، (المتشدد المعادي لإسرائيل)، عمدة لمدينة نيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع. واستهدف إعلان حملتها الحاكمة الحالية كاثي هوشول، واصفةً إياها الديمقراطية بأنها "أسوأ حاكمة في أمريكا".

ومن جهتها انتقدت ستيفانيك هوشول بشدة لتأييدها ممداني، قائلةً إن "هوشول تقربت من شيوعي معادٍ للسامية، يُطالب بخفض تمويل الشرطة، ويرفع الضرائب".

وفي الأسابيع الأخيرة، صعّدت ستيفانيك انتقاداتها لحاكمة مدينة نيويورك كاثي هوكول، وكثيراً ما أشارت إلى الديمقراطية بأنها "أسوأ حاكمة في أميركا". كما هاجمت ستيفانيك هوكول بسبب تأييدها لـزهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك المنتخب. وكان ترامب قد اختار ستيفانيك لتكون سفيرته لدى الأمم المتحدة العام الماضي، لكنه ألغى الترشيح لاحقاً بسبب مخاوف بشأن الأغلبية البسيطة للحزب الجمهوري في مجلس النواب