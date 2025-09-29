تشارلي كيرك حذر نتنياهو قائلاً: "إسرائيل تخسر حرب المعلومات"

كشف تقرير صحيفة نيويورك بوست يوم الاثنين عن محتوى رسالة وجهها تشارلي كيرك إلى بنيامين نتنياهو في مايو الماضي، قبل بضعة أشهر من اغتياله. وأعرب مؤسس منظمة "تيرنينغ بوينت يو إس إيه" وأحد رموز اليمين المحافظ الأمريكي في رسالته عن "حبه العميق لإسرائيل"، وكذلك عن قلقه من تصاعد المشاعر المعادية لإسرائيل، خاصة بين الأجيال الشابة في الولايات المتحدة.

في هذه الرسالة، نبّه كيرك رئيس الحكومة الإسرائيلي قائلاً: "إسرائيل تخسر حرب المعلومات وتحتاج إلى تدخل في مجال الاتصال". وحثّه على ألا "يفوض" بعد الآن الدفاع عن إسرائيل إلى أصوات أمريكية، مؤكداً أنه يجد نفسه غالباً يدافع عن إسرائيل "بشكل أكثر حماساً من مكتب رئيس الوزراء نفسه" في مواجهة الاتهامات بـ"الفصل العنصري" أو "الإبادة الجماعية".

من بين توصياته كانت إنشاء "شبكة الحقيقة الإسرائيلية"، وهي شبكة استجابة سريعة لمواجهة لما اعتبرتضليلا عبر الإنترنت، وتنظيم جولة للناجين والمختطفين السابقين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حملة رقمية لشهادات حول الحياة اليومية في إسرائيل تحت عنوان: "يا رجل، فهمتنا بشكل خاطئ!".

تم اغتيال تشارلي كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، بالرصاص في 10 سبتمبر خلال حدث في جامعة وادي يوتا. وقُبض على قاتله، تايلر روبنسون، البالغ من العمر 22 عامًا، بعد أقل من 36 ساعة من الهجوم، ويواجه عقوبة الإعدام.