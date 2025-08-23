ضجة في تكساس: المصادقة على خريطة انتخابات - ستضمن غالبية جمهورية

قد يعجبك أيضًا -

أقر مجلس الشيوخ في تكساس صباح اليوم (السبت) بشكل نهائي خريطة تصويت جديدة للكونغرس، ذات ميول جمهورية. جاء التغيير بدفع من الرئيس، دونالد ترامب، بهدف مساعدة الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته الضئيلة في الكونغرس في انتخابات منتصف المدة لعام 2026.

في الخريطة الجديدة هناك خمسة أقاليم انتخابية جديدة، من المفترض أن تضمن الحفاظ على أفضلية الحزب في الانتخابات القادمة. حاكم ولاية تكساس الجمهوري، غريغ أبوت، سيوقع على التغيير في الأيام القريبة المقبلة، وبهذا سيدخل حيز التنفيذ. ومع ذلك، من المتوقع أن يقدم الحزب الديمقراطي استئنافاً على القرار في المحكمة.

خطوة ترامب والهيئة التشريعية، التي يهيمن عليها غالبية جمهورية، دفعت المشرعين الديمقراطيين في الولاية إلى مقاطعة المناقشات لمدة أسبوعين وأدت إلى موجة من عمليات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. استعد الديمقراطيون لخوض معركة أخيرة، حيث كانوا ينوون تأجيل التصويت في مجلس الشيوخ حتى ساعات الصباح الباكر من خلال الفيليبستر.

أعلنت السيناتور كارول ألفارادو، زعيمة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، أنها ستلقي خطابًا طويلًا وتتحدث لساعات. ولكن ما إن بدأت، حتى دخل المجلس في استراحة مسائية طويلة. وعندما عاد المشرعون، لم تُتح لألفارادو فرصة للتحدث لأن الجمهوريين اتهموها بانتهاك قواعد مجلس الشيوخ بمحاولتها جمع التبرعات في مواجهة عرقلة إقرار القانون المتوقعة.

