شقيقة الباحثة الإسرائيلية المختطفة في العراق تهاجم رئيس الحكومة العراقية في ندوة بالولايات المتحدة ||شاهدوا الفيديو

هاجمت شقيقة الباحثة الإسرائيلية اليزابيث تسوركوف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وقالت له على حد تعبيرها :"أنت تمول إرهاب الميلشيات، اخجل من نفسك، لا تبذل أي مجهود لإنقاذها"، جاءت هذه الانتقادات خلال إحدى الفعاليات التي أقامها معهد أبحاث المجلس الأطلسي في واشنطن.

