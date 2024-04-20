شقيقة الباحثة الإسرائيلية المختطفة في العراق تهاجم رئيس الحكومة العراقية في ندوة بالولايات المتحدة ||شاهدوا الفيديو

هاجمت شقيقة الباحثة الإسرائيلية اليزابيث تسوركوف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وقالت له على حد تعبيرها :"أنت تمول إرهاب الميلشيات، اخجل من نفسك، لا تبذل أي مجهود لإنقاذها"، جاءت هذه الانتقادات خلال إحدى الفعاليات التي أقامها معهد أبحاث المجلس الأطلسي في واشنطن.

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وأضافت وقالت إن السوداني لا يبذل أي مجهود للإفراج عن تسوركوف بسبب أن الخاطفين من كتائب حزب الله العراقية :"حكومتك تمولهم وأنت تشغلهم، وتسمح لهم بأن يفعلوا ما يشاؤون، شقيقتي لديهم منذ 13 شهرا ولا يهمك، وتجلس هنا وكأنك قائد شرعي".

من جانبه صرح رئيس الحكومة العراقية خلال الحدث أنه :"تم تشكيل فريق تحقيق يتابع كافة الجوانب المرتبطة باختطاف تسوركوف" وأضاف بأن "رجاله يقتربون من العثور على مكان الباحثة المختطفة. ويشار الى أن السوداني اجتمع الأسبوع الماضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، وقبل الاجتماع افيد بأن موضوع اختطاف الباحثة الإسرائيلية نوقش بين الجانبين.

ويشار الى أن تسوركوف مواطنة إسرائيلية وتحمل الجنسية الروسية، اختطفتها كتائب حزب الله العراقية منذ أكثر من عام، وتعمل إسرائيل منذ ذلك الحين بالتعاون مع الولايات المتحدة في إطار المحاولة للإفراج عنها حية، وشددت إسرائيل على أنها تعتبر السلطات العراقية المسؤولة عن مصير وسلامة الباحثة.