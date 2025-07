حادثة إطلاق نار في مانهاتن: مقتل ضابط شرطة وثلاثة مدنيين

قُتل ثلاثة أشخاص مساء الثلاثاء في حادث إطلاق نار نفذه رجل من الطابق الثالث والثلاثين بمبنى إداري. الضحايا هم ضابط شرطة كان يعمل حارس أمن في المبنى، وثلاثة مدنيين. وقُتل مطلق النار، شين ديفون تامورا، البالغ من العمر 27 عامًا، من لاس فيغاس، في حادثة انتحار على ما يبدو.

وقع إطلاق النار حوالي الساعة السادسة مساءً (بالتوقيت المحلي) في مبنى يضم مكاتب دوري كرة القدم الأمريكية الوطني (NFL)، وشركة الاستشارات المالية KPMG، وشركة عقارية كبرى. بعد حوالي ساعة من بدء الحادث، بدأ الناس يغادرون المبنى في مجموعات صغيرة رافعين أيديهم - على ما يبدو لإثبات عدم حملهم أسلحة.

مطلق النار، ديفون تامورا، ليس لديه سجل جنائي معروف، ودوافعه غير واضحة حتى الآن. مع ذلك، صرّحت الشرطة في مؤتمر صحفي أن لديه تاريخًا من مشاكل الصحة النفسية. وقد سُحبت منه رخصة محقق خاص ورخصة حمل أسلحة مخفية. وقال شهود عيان إنه والضابط القتيل تبادلا إطلاق النار قبل أن يصل إلى الطابق 33 من المبنى. هذه هي حادثة إطلاق النار الجماعي رقم 254 في الولايات المتحدة منذ بداية عام 2025.

تُظهر كاميرات مراقبة المبنى ديفون تامورا وهو يوقف مصعدًا، بعد أن أطلق النار على عدة أشخاص. إلا أن امرأة خرجت من المصعد، وتركها تمر سالمة.

في جيب مطلق النار الخلفي كان هناك رسالة انتحار ذكر فيها أنه كان يعاني من CTE، وهو مرض دماغي مرتبط بصدمات الرأس، حسبما قال مصدر مطلع على التحقيق لـCNN. في الرسالة، طلب أيضًا أن يتم فحص دماغه. وكتب في الملاحظة :"ادرسوا دماغي من فضلكم، أنا آسف، قولوا لريك إنني أعتذر عن كل شيء".

وصفت الشرطة في نيويورك كيف وقع إطلاق النار القاتل: مركز الطوارئ 911 بدأ يتلقى اتصالات حول مطلق نار نشط داخل مبنى في الجادة بارك 345 عند شارع 52، وهي منطقة مكتظة بمكاتب العديد من الشركات وبالعاملين الذين كانوا في طريقهم إلى منازلهم في ساعة الذروة. ومن تسجيلات المراقبة ظهر أن المسلح خرج بمفرده من سيارة "بي إم دبليو" سوداء اللون وهو يحمل بندقية هجومية من طراز M4.

دخل إلى بهو ناطحة السحاب، توجه يميناً وعلى الفور بدأ بإطلاق النار باتجاه شرطي. أطلق النار على امرأة احتمت خلف عمود، واستمر في "رش (البهو) بالنار"، قالت مفوضة شرطة نيويورك، جيسيكا تيش.

في طريقه إلى المصعد، أطلق النار على الحارس الذي احتمى خلف مكتبه وعلى رجل آخر في البهو، بحسب ما أفادت الشرطة. بعد ذلك، صعد تمورا إلى الطابق الثالث والثلاثين وأطلق النار تجاه شخص آخر - قبل أن يطلق النار على نفسه في صدره ويموت.

رئيس بلدية نيويورك، إريك آدامز، قال إن خمسة أشخاص أُطلق عليهم النار خلال إطلاق النار في وسط مانهاتن. "خمسة أبرياء أُصيبوا بطلقات نارية الليلة، فقدنا أربع أرواح في عمل عنف آخر لا معنى له"، قال آدامز في مؤتمر صحفي.

