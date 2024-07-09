المخابرات الأمريكية: إيران تمول الاحتجاجات في الولايات المتحدة – وتتدخل بالانتخابات

أصدرت مديرة المخابرات الوطنية في الولايات المتحدة، أفريل هاينز، مساء اليوم (الثلاثاء)، بيانا غير عادي، ذكرت فيه أن ايران شجعت، بل ومولت، المظاهرات في البلاد ضد الحرب في قطاع غزة.

وقالت هاينز إن "مجتمع الاستخبارات يدرك أهمية إعلام الجمهور بالجهود الأجنبية للتأثير على عملياتنا الديمقراطية، ونتيجة لذلك، قبل الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونجرس هذا العام، نطلق اليوم التحديثات الأولى فيما يتعلق بمثل هذه التهديدات".

وتابعت :"من المتوقع أن تغطي تحديثاتنا مجموعة متنوعة من الأنشطة الخارجية الأجنبية والتهديدات الأمنية للانتخابات، كما سترون في تحديث اليوم. وعلى وجه الخصوص، أود أن أغتنم هذه الفرصة للفت انتباهكم إلى الأنشطة الإيرانية."

وكتبت أيضًا أنه "كما ذكرت في شهادتي أمام الكونجرس في أيار/مايو، أصبحت إيران عدوانية بشكل متزايد في جهود التأثير الأجنبي، وتسعى إلى إثارة الجدل وتقويض الثقة في مؤسساتنا الديمقراطية، كما رأيناهم يفعلون في الماضي، بما يشمل الدورات الانتخابية السابقة. استمروا بملائمة أنشطتهم السيبرانية والتأثير على فعالياتهم، باستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي وإصدار التهديدات. ومن المرجح أن يستمروا في الاعتماد على أجهزتهم الاستخباراتية في هذه الجهود، بالإضافة إلى المؤثرين عبر الإنترنت المقيمين في إيران، للترويج لرواياتهم.

في الأسابيع الأخيرة، سعى اللاعبون في الحكومة الإيرانية إلى استغلال الاحتجاجات المستمرة حول الحرب في غزة بشكل انتهازي، وذلك باستخدام قواعد اللعبة التي رأينا لاعبين آخرين يستخدمونها على مر السنين. لقد شاهدنا جهات فاعلة مرتبطة بالحكومة الإيرانية تنتحل شخصية الناشطين على الإنترنت، وتسعى إلى تشجيع المظاهرات، وحتى تقديم الدعم المالي للمتظاهرين".

وأكدت هاينز من ناحية أخرى، قائلة: "أريد أن أوضح أنني أعلم أن الأمريكيين المشاركين في المظاهرات يعبرون بحسن نية عن آرائهم بشأن الصراع في غزة - وهذه المعلومات الاستخبارية لا تشير إلى خلاف ذلك. علاوة على ذلك، إن حرية التعبير عن آراء متنوعة، عندما يتم ذلك بشكل سلمي، أمر ضروري لديمقراطيتنا، ولكنه مهم أيضًا للتحذير من الجهات الأجنبية التي تسعى إلى استغلال مناقشتنا لأغراضها الخاصة.

علاوة على ذلك، قد لا يكون الأمريكيون المستهدفون بهذه الحملة الإيرانية على علم بأنهم يتفاعلون مع حكومة أجنبية أو يتلقون دعمًا منها. نحث جميع الأمريكيين على البقاء يقظين عند التفاعل عبر الإنترنت مع الحسابات واللاعبين الذين لا يعرفونهم شخصيًا".