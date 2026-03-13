الخلافات التي أدت إلى التصريحات المتناقضة لترامب: متى ستنتهي العملية في إيران؟

يحاول العالم بأسره في هذه الأيام أن يتكهن متى من المتوقع أن يعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن انتصار في الحملة الأمريكية ضد إيران – وأن يعلن عن انتهائها. أفادت وكالة رويترز للأنباء اليوم (الجمعة) عن خلافات في البيت الأبيض حول السؤال – متى وكيف يجب إعلان النصر – في الوقت الذي تصبح فيه دول إضافية، رغم إرادتها، جزءًا من المواجهة العسكرية.

كشف مصادر مطلعة على التفاصيل لوكالة رويترز أن جهات ومستشارين مختلفين حذروا الرئيس الأمريكي من الثمن السياسي لارتفاع أسعار النفط، وذلك إلى جانب تآكل الدعم الجماهيري للحملة العسكرية. ووفقاً للتقرير، فإن من بين هؤلاء مستشارين اقتصاديين وجهات رسمية، بما في ذلك من وزارة الخزانة والمجلس الاقتصادي الوطني.

وقد زُعم أيضًا أن جهات أخرى التي عرضت هذا الموقف هم مستشارون سياسيون، من بينهم رئيسة الطاقم سوزي وايلز ونائبها جيمس بليير. ركز الاثنان على التداعيات السياسية لارتفاع أسعار الوقود، وحثّا ترامب على تعريف النصر "بطريقة محدودة" والإشارة إلى أن "العملية محدودة وقد شارفت على الانتهاء".

بالتوازي، وبحسب التقرير، هناك آخرون يضغطون على ترامب لمواصلة الهجوم ضد إيران، من بينهم مشرعون جمهوريون مثل السيناتورين ليندسي غراهام وتوم كوتون، ومحللو إعلام مثل مارك ليفين، وذلك بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. ويدّعي هؤلاء أن على الولايات المتحدة أن تمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وأن ترد بقوة على الهجمات ضد الجنود الأمريكيين والسفن.

جهات تحمل رأيًا مخالفًا هم شخصيات مثل ستيف بانون وتاكر كارلسون، الذين يضغطون على ترامب وكبار مساعديه لتجنب الانجرار إلى مواجهة طويلة أخرى في الشرق الأوسط. وقال أحد مستشاري ترامب: "إنه يسمح للصقور بأن يعتقدوا أن المعركة مستمرة، ويريد للأسواق أن تعتقد أن الحرب قد تنتهي قريبًا، ولقاعدته أن تصدق أن التصعيد سيكون محدودًا".

أكدت رويترز في تقريرها أن بعض كبار مساعدي الرئيس الأمريكي أوصوه بالتحرك نحو إنهاء النزاع بطريقة يمكنه عرضها كانتصار، على الأقل من الناحية العسكرية. ووفقاً للمصادر، نُصح الرئيس بفعل ذلك حتى وإن نجت نسبة كبيرة من قيادة إيران، إلى جانب بقايا من برنامجها النووي الذي كانت الحملة تهدف إلى الإضرار به.